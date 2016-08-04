Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:10
  0

Жительница Уссурийска прописала в жилом помещении почти 2000 иностранцев

Жительница Уссурийска прописала в жилом помещении почти 2000 иностранцев

Фото: Журнал о недвижимости "Data Realty"

Ранее судимая жительница Уссурийска 1984 года рождения фиктивно поставила на учет иностранных граждан.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, фигурантка в период с июня по октябрь 2017 года за денежное вознаграждение осуществляла фиктивную постановку на учет иностранных граждан (Китая, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и др.).

Всего она незаконно поставила на учет 1992 иностранца по месту пребывания в жилом помещении по адресу г. Уссурийск, ул. Некрасова, которые использовали данный факт с целью избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ и дальнейшей депортации.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уже внесено представление начальнику ОМВД России по г. Уссурийску об устранении нарушений закона.

Следует отметить, что фигурантка в декабре 2016 года уже была осуждена за аналогичные преступные деяния к штрафу. Тогда суд установил, что он осуществила фиктивную постановку на учет свыше 9 тыс. иностранцев.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря