Жительница Уссурийска прописала в жилом помещении почти 2000 иностранцев
Ранее судимая жительница Уссурийска 1984 года рождения фиктивно поставила на учет иностранных граждан.
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, фигурантка в период с июня по октябрь 2017 года за денежное вознаграждение осуществляла фиктивную постановку на учет иностранных граждан (Китая, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и др.).
Всего она незаконно поставила на учет 1992 иностранца по месту пребывания в жилом помещении по адресу г. Уссурийск, ул. Некрасова, которые использовали данный факт с целью избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ и дальнейшей депортации.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Уже внесено представление начальнику ОМВД России по г. Уссурийску об устранении нарушений закона.
Следует отметить, что фигурантка в декабре 2016 года уже была осуждена за аналогичные преступные деяния к штрафу. Тогда суд установил, что он осуществила фиктивную постановку на учет свыше 9 тыс. иностранцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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