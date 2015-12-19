Двухлетний малыш из приморского Арсеньева попал в когтистые лапы дальневосточного леопарда. Все подробности драмы — в нашем репортаже.

Идиллия, привычная дальневосточнику. То козел с тигром дружит, то человек с леопардом обнимается. Зоологические выставки и парки таким образом себя рекламируют и в какой-то степени вводят в заблуждение плохо знающих зоологию людей. В Борисовке, под Уссурийском, где все и случилось, к пятнистому зверю слишком близко подошел двухлетний ребенок. Мать в это время отвлеклась на другого своего малыша.

Екатерина Зотова, директор зоопарка «Чудесный», с. Борисовка, Уссурийский ГО: «Не можем понять, почему такая произошла ситуация, у нас такой спокойный леопард, вообще спокойный парень, и у нас дети, он вырос среди детей».

По свидетельству очевидцев, мальчик целенаправленно шел кормить леопарда, которого дирекция именует котенком. В руках у него было ведерко с лакомством. И, по всей вероятности, желание отведать вкусненького пересилило в пятнистом большую любовь к детям. Да и барьеров в этом зоопарке нет, а решетки слишком широки. Эти факты на месте проверяет приморская прокуратура. А в МВД поспешили привлечь к ответственности родителей.

Ирина Сырова, начальник ОИОС УМВД России по Приморскому краю: «Установлено, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию, двухлетний ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом, который схватил его лапами за голову. Потерпевший госпитализирован. В отношении родителей составлены административные протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего».

Между тем защитники дальневосточных леопардов уверяют, что краснокнижный зверь сам не способен обидеть и мухи. Только объект охоты — кабана или косулю.

В зоопарке обещают усилить меры безопасности, говорят, что табличек будет больше. О том, что решетки станут уже и перед ними появятся заградительные барьеры, по крайней мере в рост ребенка, речи пока не идет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]