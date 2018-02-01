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Судебное дело синоптика-любителя Руслана Юрковского закрыто, но он все равно недоволен

Народный синоптик Руслан Юрковский недоволен решение суда, хотя административное дело, открытое против него "Росгидрометом", закрыли в связи с истечением срока исковой давности, сообщает "Вести: Приморье".

Руслан Юрковский себя виновным никогда не считал.  По его словам, составлять прогнозы погоды — просто хобби. За эту работу денег он не берет. И в целом решением суда не удовлетворен, поскольку сейчас не известно, как работать дальше. 

Руслан Юрковский, создатель сайта «Маглипогода»: «Даже такое решение суда мне не понятно. Не ясно, можно ли мне продолжать работать и что вообще публиковать можно. Можно ли писать? Сайт, конечно, будет работать, там ведь есть и другие разделы. А вот что про прогноз погоды писать пока даже не знаю»

Напомним, сайт "Маглипогода" был создан Русланом в ноябре 2015 года.  Как писали многие СМИ,  погода интересовала Руслана с ранних лет непреодолимо. Его даром предсказывать погоду активно пользовались сначала родители, а потом друзья и односельчане – жители поселка Валентин.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Пенсионерка / Сегодня, 13:39
    № 2  
     

    Лично я всегда писала в минус про этого народного синоптика, также другие даже матами посылали его, и вдруг статья что народу типа нравились его предсказывания.Я конечно понимаю, что человек хочет в чем то реализовать свои мечтания, но зачем открыто дурить своими предсказаниями, ведь кто то прочитав его прогноз может отправиться в путь и по дороге может случиться непоправимое, никогда его прогнозы не совпадали с действительностью.Дар предсказывать погоду- это уже круто! И возникают некоторые вопросы из области здоровья- эта заказная статейка с подобными фразами лишний раз доказала ...

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  • местный / Сегодня, 13:00
    № 1  
     

    Че их составлять,открыл любой сайт ,Windguru,passageweather.com, asas-приземный анализ и любому мало-мальски понимающему в гидромереологии все ясно,какая будет погоды,все параматры(ветер,направление,сила,температура,осадки -интенсивность и время их ит.д)

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