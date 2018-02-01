Судебное дело синоптика-любителя Руслана Юрковского закрыто, но он все равно недоволен

Народный синоптик Руслан Юрковский недоволен решение суда, хотя административное дело, открытое против него "Росгидрометом", закрыли в связи с истечением срока исковой давности, сообщает "Вести: Приморье".

Руслан Юрковский себя виновным никогда не считал. По его словам, составлять прогнозы погоды — просто хобби. За эту работу денег он не берет. И в целом решением суда не удовлетворен, поскольку сейчас не известно, как работать дальше.

Руслан Юрковский, создатель сайта «Маглипогода»: «Даже такое решение суда мне не понятно. Не ясно, можно ли мне продолжать работать и что вообще публиковать можно. Можно ли писать? Сайт, конечно, будет работать, там ведь есть и другие разделы. А вот что про прогноз погоды писать пока даже не знаю»

Напомним, сайт "Маглипогода" был создан Русланом в ноябре 2015 года. Как писали многие СМИ, погода интересовала Руслана с ранних лет непреодолимо. Его даром предсказывать погоду активно пользовались сначала родители, а потом друзья и односельчане – жители поселка Валентин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]