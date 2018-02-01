Два человека погибли в пожаре на о. Путятина
В результате пожара в частном доме на о. Путятина погибли два человека. Это 81-летняя женщина и мужчина, которому было 56 лет. По словам очевидцев, здание загорелось утром 1 февраля.
Единственная пожарная машина на острове не на ходу. Из-за обледенения залива на протяжении уже шести дней на остров не могут добраться никакие экстренные службы — плашкоут, который перевозит спецмашины и людей буквально вмерз в бухту.
Подробно о ситуации на острове наши корреспонденты рассказали в видеорепортаже.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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