Два человека погибли в пожаре на о. Путятина

В результате пожара в частном доме на о. Путятина погибли два человека. Это 81-летняя женщина и мужчина, которому было 56 лет. По словам очевидцев, здание загорелось утром 1 февраля.

Единственная пожарная машина на острове не на ходу. Из-за обледенения залива на протяжении уже шести дней на остров не могут добраться никакие экстренные службы — плашкоут, который перевозит спецмашины и людей буквально вмерз в бухту.

Подробно о ситуации на острове наши корреспонденты рассказали в видеорепортаже.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) Янв 31, 2018 at 6:38 PST

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]