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Два человека погибли в пожаре на о. Путятина

Два человека погибли в пожаре на о. Путятина

В результате пожара в частном доме на о. Путятина погибли два человека. Это 81-летняя женщина и мужчина, которому было 56 лет. По словам очевидцев, здание загорелось утром 1 февраля.

Единственная пожарная машина на острове не на ходу. Из-за обледенения залива на протяжении уже шести дней на остров не могут добраться никакие экстренные службы — плашкоут, который перевозит спецмашины и людей буквально вмерз в бухту.

Подробно о ситуации на острове наши корреспонденты рассказали в видеорепортаже.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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