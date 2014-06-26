Вузы Приморья начинают прием документов на стипендию губернатора

Ежемесячные выплаты в размере 5 555 рублей смогут получить 300 студентов Приморья.

Прием документов на стипендию губернатора Приморского края проводится два раза в год по итогам сессий.

Как сообщили в администрации Приморского края, при проведении конкурса учитывается не только успеваемость, но и активная жизненная позиция учащихся. Кандидат на стипендию губернатора должен демонстрировать особые успехи в исследовательской, спортивной, культурной или общественной деятельности. Назначенная стипендия выплачивается в течение полугода.

Претендовать на выплату могут молодые люди до 30 лет, обучающиеся на очном отделении и показывающие хорошие и отличные результаты.

С подробной информацией о правилах приема документов можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, в среднем, конкурс на губернаторскую стипендию в Приморья составляет семь человек.

Кроме того, с 2016 года претендовать на стипендию губернатора в 3 тысячи рублей ежемесячно могут школьники. Для этого ребятам необходимо не только учиться на хорошо и отлично, но и иметь награды за победу в международных, всероссийских и региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях или выставках.

Справочно:

Дополнительную информацию о стипендии губернатора Приморского края для студентов можно получить по следующим телефонам:

– ДВФУ – председатель Объединенного Совета студентов Сергей Шишмаков, 8(914)662-40-63 (срок приема документов: 22, 26, 27 февраля);

– ВГУЭС – «Центр молодежной политики и студенческих объединений» Виталина Удод, 8(999)615-70-51 (срок приема документов: 5-16 февраля);

– ТГМУ – руководитель отдела молодежного творчества Алина Прилепская 8 (423) 245-17-10 (срок приема документов: 1-10 февраля);

– МГУ имени адмирала Г.И. Невельского – председатель студенческого совета Сергей Самусенко, 8(950)285-37-67, заместитель председателя студенческого совета по вопросам стипендий Татьяна Юнаева, тел. 8(914)324-86-92 (срок приема документов: 12-16 февраля);

– ДАЛЬРЫБВТУЗ – председатель комитета по делам молодежи Анастасия Никишова, тел. 8(908)999-41-71 (срок приема документов: 1-16 февраля);

– Приморская ГСХА – заместитель декана по воспитательной работе Инна Попова, тел. 8(908)460-39-20 (срок приема документов: 05-12 февраля);

– филиал Российской таможенной академии – председатель студенческого совета Тимур Конищев, тел. 8(984)194-14-21 (срок приема документов: до 12 февраля).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]