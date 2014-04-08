Проблемы с обеспеченностью школами. Во Владивостоке родители первоклашек ночами простаивают в очередях, чтобы записать детей в школы. В Снеговой пади десятки людей сутками стоят на морозе, лишь бы ребенок учился в своем районе.

Который день они штурмуют школу. Хотя до нового учебного года еще семь месяцев. Но запись в первый класс стартует с начала февраля. Если не успел — ребенок будет учиться в другом микрорайоне. Сегодня очередь из родителей еще небольшая — всего-то человек тридцать. А вот в другой день она была в разы больше.

Ольга Кириллова, жительница микрорайона «Снеговая падь»: «В восемь вечера я уже была 108 по списку».

Ирина Иванова, жительница микрорайона «Снеговая падь»: «157! В полвосьмого пришла. Люди в среду пришли, стояли с шести часов вечера. Они ночевали здесь!»

Чтобы хоть как-то систематизировать очередь, составили список. Отмечаться каждые два часа. Даже ночью. Один раз не явился — тебя вычеркивают.

Сергей Станчик, корреспондент: «Очередь за знаниями! В списке желающих попасть в первый класс — 180 человек! Его составляли в течение двух суток. Записывались даже ночью. Но в первый день попасть за двери школы смогли не более 70 человек».

Получается, что по спискам документы до сих не смогли подать более 110 человек. А ведь еще примерно столько же оформились через портал госуслуг. Вот и выходит, что мест за партами хватит не всем! Родители говорят, новый набор всего пять классов по 25 человек.

Ольга Кириллова, житель г. Владивосток: «Получается 125 человек! Ну поэтому такой ажиотаж, детей-то много на районе. Поэтому сутки уже стоим. С вечера. Сутки уже, вот вторые пошли. Надо будет, и третьи будем стоять. Главное — попасть в школу. Рядышком же живем — вот наш дом!».

В Снеговой пади проживает примерно 50 тысяч человек. В основном — молодые семьи. Но в микрорайоне построено всего две школы. Вот и приходится родителям дежурить у дверей учебных заведений.

Татьяна Авдеева, житель г. Владивосток: «Стояла так же, как и все, соблюдала очередь. Ночью приходила через каждые два часа. У меня ребенок дома был один. Целый день отстояла. Вечером уже со слезами на глазах в эту дверь стучала. Просто передо мной закрыли дверь и сказали: приходите завтра».

Как рассказывают родители будущих первоклашек, самое обидное, что их все это время продержали на морозе.

Ирина Иванова, житель г. Владивосток: «Закрылись, и все! По три, по пять человек запускали. Даже с детьми не пускали. Одну женщину с коляской пустили, и все. И вот, считай, люди целый день на морозе стояли, мерзли».

- Это издевательство натуральное!

- Здравствуйте! А почему людей не пускаете? Погреться хотят!

- Куда не пускаем?

- В школу! Ведь они пришли детей записать!

- Я очень рад!

- Но…?

- Но охрана справок не дает!

При виде камеры и под напором отцов и матерей охранник все же пускает их погреться. Но попасть внутрь школы — не значит учиться здесь. Родители уже морально готовятся возить своих чад за километры от родного дома.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]