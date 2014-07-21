Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 20:54
1 0

В порту Владивосток опасно накренился один из плавучих доков (фото)

В порту Владивосток опасно накренился один из плавучих доков (фото)

Фото: vl.ru

В воскресенье, 11 марта, во Владивостоке в бухте Золотой Рог сильно накренился плавучий док, находящийся напротив здания на Экипажной, 2. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @Экипажи ДПС.

Очевидцы заметили заваливающийся на бок док в воскресенье после обеда. В доке в этот момент находился буксир. На момент публикации новости сооружение было уже частично выровнено.

 

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • Иванов Сергей Парфирьевич / Вчера, 23:19
    № 1  
     

    Где крен у дока? Док имеет дифферент, учите матчасть "журналы".

    [ Цитировать ]

    • Школа телевидения

    Выпускной 2018

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести