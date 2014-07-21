Вчера, 20:54
1 0 0
В порту Владивосток опасно накренился один из плавучих доков (фото)
В воскресенье, 11 марта, во Владивостоке в бухте Золотой Рог сильно накренился плавучий док, находящийся напротив здания на Экипажной, 2. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @Экипажи ДПС.
Очевидцы заметили заваливающийся на бок док в воскресенье после обеда. В доке в этот момент находился буксир. На момент публикации новости сооружение было уже частично выровнено.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
17.01.2018 "Краун" врезался в столб напротив здания УМВД во Владивостоке (фото)
-
06.03.2017 Во Владивостоке произошло очередное обрушение(фото)
-
18.01.2016 В районе «Лазо» во Владивостоке из-за сильного ветра накренился рекламный щит
-
03.06.2015 Во Владивостоке может появиться плавучий космодром
-
26.08.2014 Суд в Приморье запретил эксплуатировать два плавучих дока
-
21.07.2014 Накренившимся строительным краном на Океанском проспекте во Владивостоке занялась прокуратура
Добавить комментарий