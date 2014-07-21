В порту Владивосток опасно накренился один из плавучих доков (фото)

В воскресенье, 11 марта, во Владивостоке в бухте Золотой Рог сильно накренился плавучий док, находящийся напротив здания на Экипажной, 2. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @Экипажи ДПС.

Очевидцы заметили заваливающийся на бок док в воскресенье после обеда. В доке в этот момент находился буксир. На момент публикации новости сооружение было уже частично выровнено.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]