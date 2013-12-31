Четыре человека погибли в результате пожара во Владивостоке (фото)
В ночь с 19 на 20 марта в районе Эгершельда во Владивостоке сгорел приют для бездомных. В доме были обнаружены четверо человек без признаков жизни. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным МЧС, 19 марта в 22:44 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Розничная. Немедленно к месту происшествия были направлены расчеты огнеборцев, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 7 минут. Дом был полностью объят пламенем.
Пожарным удалось вывести из огня 4 человека, еще 7 были эвакуированы. На месте пожара, также, были обнаружены 4 пострадавших человека без признаков жизни, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий. В 23.26 пожар был локализован, а в 04.11 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 70 кв.м. На месте пожара работало 36 человек и 11 единиц техники, от МЧС России 28 человек и 8 ед. техники.
В доме были установлены пожарные дымоизвещатели, благодаря которым жильцам удалось своевременно обратиться в пожарную охрану. Обстоятельства и причины произошедшего пожара устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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