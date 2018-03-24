В начале апреля погода готовит новое испытание Владивостоку

2 апреля мощный "китайский" циклон может обрушить заряд мокрого снега на Владивосток, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на предварительный прогноз интерактивной карты погоды Windytv.(см. фото 1-2).

Прогнозируется, что циклон выйдет на юг Приморья к утру в следующий понедельник, 2 апреля. При скорости ветра 10-17 м/с температура воздуха составит около +1 градуса. В связи с этим, возможно выпадение смешанных осадков (дождь,мокрый снег). По предварительным оценкам ожидается выпадение до 20 мм осадков.

При этом "Вести:Приморье" отмечают, что на официальном сайте Примпогода вероятность осадков 2 апреля оценивается в 25%.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]