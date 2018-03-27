Во Владивостоке в одном из торговых центров погибает кот

Кот застрял в вентиляционной шахте торгового центра "Гермес", расположенного на улице Третьей Рабочей во Владивостоке, и не может выбраться. Об этом пришло сообщение на Wtatsapp редакции "Вести: Приморье". По словам очевидцев, сотрудники ничего не предпринимают и не дают другим, хотя животное страдает уже несколько дней.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]