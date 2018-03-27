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Во Владивостоке в одном из торговых центров погибает кот

Во Владивостоке в одном из торговых центров погибает кот

Фото: Whatsapp "Вести: Приморье"

Кот застрял в вентиляционной шахте торгового центра "Гермес", расположенного на улице Третьей Рабочей во Владивостоке, и не может выбраться. Об этом пришло сообщение на Wtatsapp редакции "Вести: Приморье". По словам очевидцев, сотрудники ничего не предпринимают и не дают другим, хотя животное страдает уже несколько дней.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Влад / Сегодня, 17:04
    № 2  
     

    Не знаю новость- это правда или фейк, но если кот помрет в вентиляционной шахте, то вонища такая будет, что в любом случае будут вскрывать вентиляцию. Ну а "приятное" амбре останется еще надолго, отпугивая покупателей. Этакая месть кота будет.
    ИЗВЕРГИ, достаньте кота пока не поздно!!!

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  • КСЮ / Сегодня, 16:47
    № 1  
     

    Куда смотрит власть наша?????

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