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Во Владивостоке в одном из торговых центров погибает кот
Кот застрял в вентиляционной шахте торгового центра "Гермес", расположенного на улице Третьей Рабочей во Владивостоке, и не может выбраться. Об этом пришло сообщение на Wtatsapp редакции "Вести: Приморье". По словам очевидцев, сотрудники ничего не предпринимают и не дают другим, хотя животное страдает уже несколько дней.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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