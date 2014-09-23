В соцсетях Приморья распространяют фейк о "сходе селевого потока на юге Приморья"
С вечера 20 июня на WhatsApp "Вести:Приморье" поступают многочисленные видеокадры схода селевого потока на автомобильную дорогу. Авторы посланий утверждают, что кадры сняты 20 июня в Хасанском районе Приморья на дороге в сторону Андреевки.
Однако, как выяснили "Вести:Приморье" в главном управлении МЧС по Приморскому краю, распространяемое видео не имеет никакого отношения к нашему региону, а было снято в Кабардино-Балкарии.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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