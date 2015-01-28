Краевед Александр Кузьмин помог многим жителям нашего края восстановить историю боевого пути и заслуг их родственников - ветеранов Великой Отечественной.

Житель Владивостока Александр Владимирович Кузьмин, краевед, член Русского Географического общества, наверное, самый внимательный и к тому же неравнодушный телезритель сюжетов и программ, рассказывающих об участниках Великой Отечественной войны.

Так два года назад, посмотрев нашу телепрограмму о замечательном, деятельном и мудром человеке Иване Семёновиче Ткаченко, столетнем ветеране войны и труда, чей трудовой стаж - почти 80 лет, из которых 60 он занимался судоремонтом боевых кораблей и техники, краевед Александр Кузьмин обратил внимание, что среди многих наград ветерана нет медали «За победу над Германией». Решил выяснить: почему?

Александр Кузьмин, краевед, член Русского Географического общества: «В Вашем сюжете большое интервью было, я внимательно посмотрел все награды, поставил на стоп-кадр, так, а где медаль? Связался с его родственниками, говорю: «А как так получается? Невестка говорит: «Он уехал в командировку в Порт-Артур. Медали пришли, ему не хватило. «Потом», - сказали. А потом забыли. А потом прошли годы... Всё!»

Ну, Иван Семёнович, он - такой скромный человек, и он не ставил никогда этот вопрос. Но — справедливость…

Александр Кузьмин, краевед, член Русского Географического общества: «Таких случаев, я думаю, много. Просто, надо восстанавливать прошлое, восстанавливать свою историю. Без этого нельзя!»

Именно благодаря активному участию краеведа Александра Кузьмина, справедливость и была восстановлена. От имени сына ветерана войны Ткаченко он подготовил запрос в Главное управление кадров Министерства обороны и в Управление по государственным наградам администрации президента России. И уже через несколько месяцев затерявшаяся на 72 года медаль «За победу над Германией» была с почтением вручена Ивану Семёновичу Ткаченко военкомом Ленинского района города Владивостока, за два месяца до того, как ветерану исполнилось 102 года.

За несколько лет Александр Владимирович Кузьмин помог восстановить ветеранам Великой Отечественной и их близким родственникам более двухсот наградных документов. А это, как правило, и уточнение истории военного пути ветеранов, и подробности их боевых заслуг. Для каждой семьи это важно знать.

А сейчас это сделать проще, благодаря и сайту «Подвиг народа».

Александр Кузьмин, краевед, член Русского Географического общества: «И благодаря современным архивам, технологиям современным, переписке. Мы живём уже в цифровом времени, когда есть Интернет, когда есть электронные письма, всё гораздо проще стало. Заходишь на сайт президента или какую-то правовую базу, и находишь нормативный документ: Поручение В.В.Путина, что «Всем ветеранам Великой Отечественной войны, кому вовремя не вручили награды по каким-то причинам, вручить сейчас. Если человек умер, родственникам должны передать удостоверение к награде». Всё это есть. Вся эта система должна работать».

Сейчас Александр Владимирович Кузьмин активно занимается восстановлением справедливости по отношению к проживающей в Дальнереченске ветерану Великой Отечественной Екатерине Корнеевне Шустик, в девичестве Капитулиной. Ей уже вручили две затерявшиеся государственные награды — медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией» и памятную от МЧС медаль «Маршал Василий Чуйков».

Но об этой непростой истории - в другом сюжете.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]