Еще 7 пляжей Приморья признали безопасными для отдыхающих

Всего 22 пляжа в восьми муниципалитетах Приморского края прошли техническое освидетельствованиеи соответствуют нормам безопасности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, во Владивостоке ждут отдыхающих восемь пляжей:

– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

– пляж «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (станция Санаторная);

– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);

– место массового отдыха ООО «Прибой» (маяк Токаревская кошка);

– пляж «Солнечный» (станция Садгород);

– место массового отдыха «Юбилейный» (спортивная гавань Амурского залива);

– место массового отдыха «Новый Аякс» (остров Русский, бухта Аякс)

Три пляжа попали в список разрешенных в Артеме:

– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж ООО «Торгово-строительная компания ОВС» (бухта Муравьиная, «Малая Тавайза»);

– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).

Три территории в списке – в Шкотовском районе, по одному – в Спасском районе и Спасске-Дальнем:

– детский и взрослый открытые бассейны, большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» (Шкотовский район);

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Горный» (Спасский район);

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Родник здоровья» (село Калиновка городского округа Спасск-Дальний).

Два пляжа освидетельствовано в Партизанском районе:

– пляж «Солнечный остров» (Партизанский район, село Екатериновка, бухта Лашкевича);

– пляж базы отдыха «Лукоморье» (Партизанский район, село Екатериновка, залив Восток, мыс Подосенова).

В Уссурийском городском округе подготовлено два пляжа с открытыми искусственными водоемами – база отдыха «Берег детства» на Солдатском озере.

В Находкинском городском округе допущены к работе два пляжа:

– пляж на базе «Золотой берег» (Врангель, Бухта Шепалова);

– пляж ООО «Бухта Отрада» (Находка, бухта Отрада).

Здесь есть спасательные посты, работают спасатели, исправны мостки и трапы для схода в воду, в местах купания обозначены безопасные границы заплыва. Кроме того, в этих местах отдыха в границах купания отсутствуют пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих. Всего, по данным краевого департамента туризма, в этом году в Приморье должно быть допущено 78 пляжных территорий.

Специалисты отмечают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, купальнях, а также соблюдать правила поведения на воде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]