Владивосток оказался в лидерах по повышению цен на бензин в стране

Цены на топливо во Владивостоке выросли на 1,2% за минувшую неделю. Согласно данным Росстата, это самый высокий показатель по России.

За прошедшую неделю, с 25 июня по 2 июля, увеличение цен на бензин отмечалось в восьми центрах субъектов страны. Больше всего он подорожал во Владивостоке – на 1,2%. По данным Росстата на 2 июля, средняя стоимость во Владивостоке АИ-92 составила 42,03 рубля, АИ-95 – 43,49, АИ-98 – 46,34, дизельное топливо – 45,79.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации на 2 июля 2018 года:

Бензин

автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки

АИ-92 марки

АИ-95 марки

АИ-98 Российская Федерация 43,43 41,64 44,67 49,87 44,46 Центральный

федеральный округ 43,98 42,02 45,30 50,93 44,10 Белгород 43,46 41,72 45,17 50,12 44,50 Брянск 43,41 42,26 45,33 48,72 45,01 Владимир 43,88 42,44 45,39 49,29 45,45 Воронеж 44,75 42,64 45,81 49,55 43,89 Иваново 42,21 41,05 42,86 46,90 43,29 Калуга 41,48 40,15 43,12 47,79 42,17 Кострома 42,54 41,57 43,46 45,95 44,17 Курск 44,69 42,28 45,44 50,44 44,53 Липецк 43,59 41,98 45,27 49,55 44,44 Московская область 44,06 41,99 45,16 51,24 43,92 Орел 44,59 42,27 45,21 50,35 44,73 Рязань 42,74 41,69 44,03 49,71 43,84 Смоленск 43,27 41,45 44,94 47,63 44,00 Тамбов 43,11 41,86 44,90 49,19 43,60 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,77 42,45 45,29 50,80 44,34 Ярославль 41,65 40,39 42,85 47,05 43,10 Москва 45,75 42,41 45,89 51,37 44,22 Северо-Западный

федеральный округ 43,86 41,81 44,91 51,44 45,37 Петрозаводск 42,94 41,98 44,37 49,10 45,48 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,18 43,43 47,08 ... 49,44 Вологда 43,36 42,61 44,51 48,39 45,65 Калининград 45,47 43,18 45,77 51,95 45,45 Ленинградская область 43,06 41,69 44,29 51,35 44,29 Мурманск 44,58 42,86 45,35 47,90 47,73 Великий Новгород 43,62 40,89 43,91 51,49 44,56 Псков 43,43 40,95 44,17 49,31 44,50 Санкт-Петербург 44,57 41,79 45,09 51,87 45,04 Южный

федеральный округ 44,83 43,01 46,52 50,86 44,08 Майкоп 44,93 43,48 47,06 52,55 43,67 Элиста 44,01 42,80 45,25 ... 43,18 Симферополь 49,14 46,99 49,11 55,94 48,46 Краснодар 44,90 42,92 46,45 50,22 43,36 Астрахань 43,89 42,37 45,94 48,66 43,55 Волгоград 43,77 42,17 45,94 51,47 43,94 Ростов-на-Дону 45,31 43,04 46,26 50,74 43,68 Севастополь 46,89 46,02 47,70 55,99 47,28 Северо-Кавказский

федеральный округ 44,49 42,85 45,74 49,56 42,03 Махачкала 45,28 44,00 46,00 48,60 43,53 Назрань 41,93 40,69 42,67 ... 35,85 Нальчик 45,61 43,26 45,78 51,19 43,39 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 44,65 43,11 45,20 51,70 42,48 Грозный 42,41 41,27 43,17 46,73 38,24 Ставрополь 44,56 43,07 46,57 51,14 43,70 Приволжский

федеральный округ 42,75 41,10 44,05 49,27 43,72 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 43,08 42,06 44,09 50,02 44,62 Саранск 42,52 41,17 44,07 47,14 44,20 Казань 41,99 40,61 43,12 49,49 43,04 Ижевск 42,09 41,19 44,38 52,99 44,51 Чебоксары 43,78 40,94 44,04 49,74 44,36 Пермь 43,44 41,37 44,30 49,33 44,48 Киров 43,29 42,40 44,59 50,95 44,64 Нижний Новгород 43,49 41,30 44,33 48,17 43,76 Оренбург 43,37 41,33 45,07 49,90 45,21 Пенза 42,32 40,82 43,85 48,17 43,11 Самара 43,42 41,45 44,17 50,11 43,02 Саратов 42,65 41,39 44,64 49,00 42,95 Ульяновск 42,11 40,71 43,52 48,43 43,07 Уральский

федеральный округ 42,20 40,59 43,36 48,46 44,38 Курган 41,62 39,90 42,69 46,30 43,59 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 43,04 40,89 43,76 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,75 44,53 46,02 48,95 48,43 Салехард 40,80 40,40 41,70 ... 43,80 Челябинск 41,06 39,81 42,87 47,75 43,70 Сибирский

федеральный округ 41,83 40,54 42,85 46,44 44,95 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,11 40,14 42,31 45,84 44,35 Кызыл 44,53 43,79 45,32 48,58 48,54 Абакан 41,39 40,54 42,29 45,20 45,33 Барнаул 41,10 40,41 42,29 46,52 43,73 Чита 43,51 41,95 44,17 46,83 47,86 Красноярск 41,72 40,72 43,09 47,00 46,05 Иркутск 42,19 40,87 42,57 45,47 44,63 Кемерово 41,95 40,10 42,56 46,92 44,17 Новосибирск 41,66 40,43 43,35 47,54 45,55 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,84 40,16 42,18 46,37 45,20 Дальневосточный

федеральный округ 43,96 42,81 44,88 46,63 47,85 Якутск 51,30 50,85 51,20 52,96 52,93 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,32 42,03 43,49 46,34 45,79 Хабаровск 41,51 40,90 43,00 43,24 44,64 Благовещенск 42,83 41,18 43,68 46,15 45,32 Магадан 48,66 47,36 50,63 ... 54,16 Южно-Сахалинск 45,95 44,43 46,13 50,36 49,45 Биробиджан 42,84 41,74 43,68 44,20 45,66 Анадырь 53,48 52,00 56,00 ... 53,00

рублей за литр

По данным анализа цен, проведенного 3 июля сайтом VL.ru, за последние две недели стоимость бензина во Владивостоке выросла на нескольких заправках, при этом две главные сети продолжают держать цены на уровне начала июня.

Снижение цен на бензин отмечалось в 10 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него снизились в Рязани – на 0,6%, Кызыле – на 0,5%, Владимире и Петрозаводске – на 0,4%. В столице при этом стоимость топлива почти не изменилась.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]