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Cтранный «контролёр» требовал с отдыхающих деньги за въезд к морю недалеко от Владивостока

Cтранный «контролёр» требовал с отдыхающих деньги за въезд к морю недалеко от Владивостока

На острове Ахлёстышева, расположенном вблизи восточного побережья острова Русский, некий мужчина, стоя в деревянной будке, требовал с проезжающих мимо автомобилистов деньги (100 рублей) за въезд на берег. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus

«Ахлёстышева: верёвочник! 100 рублей въезд на берег. По требованию предъявить документы лишь развели руками. Предложила вызвать полицию, для выяснения, предложили проехать бесплатно!», — говорится в сообщении.
Многие из подписчиков возмутились действиями мужчины, сообщив, что несколько недель назад тоже видели его: он стоял с веревкой и просил деньги за въезд на побережье. На требование предоставить документы, подтверждающие законное право на получение денег за въезд, мужчина предлагал проезжать бесплатно.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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