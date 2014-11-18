Личный самолет Ким Чен Ына был замечен во Владивостоке

Личный самолет лидера КНДР Ким Чен Ына был замечен в понедельник во Владивостоке. Борт пробыл в аэропорту около трех часов, после чего вылетел в Пхеньян, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

По данным южнокорейское агентства Yonhap, сведений о присутствии в самолете лидера КНДР Ким Чен Ына нет. На нем могли прибыть северокорейские чиновники, которые ведут подготовку к возможной поездке Ким Чен Ына на предстоящий в сентябре Восточный экономический форум.

Ранее приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом передал глава МИД Сергей Лавров во время своего визита в Пхеньян. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Ким Чен Ын приглашен на Восточный экономической форум во Владивостоке. Пхеньян пока не дал официального ответа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]