Личный самолет Ким Чен Ына был замечен во Владивостоке
Личный самолет лидера КНДР Ким Чен Ына был замечен в понедельник во Владивостоке. Борт пробыл в аэропорту около трех часов, после чего вылетел в Пхеньян, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
По данным южнокорейское агентства Yonhap, сведений о присутствии в самолете лидера КНДР Ким Чен Ына нет. На нем могли прибыть северокорейские чиновники, которые ведут подготовку к возможной поездке Ким Чен Ына на предстоящий в сентябре Восточный экономический форум.
Ранее приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом передал глава МИД Сергей Лавров во время своего визита в Пхеньян. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Ким Чен Ын приглашен на Восточный экономической форум во Владивостоке. Пхеньян пока не дал официального ответа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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