Пловец Виталий Оботин завоевал шесть золотых медалей на Чемпионате Европы по плаванию для людей с нарушением слуха. Состязание проходило в городе Люблин, Польша. Оттуда Виталий вернулся уже 12-кратным чемпионом Европы. Как приморский спортсмен шел к успеху и какие дистанции у спортсмена любимые?

Плавание — его выбор. С 7 лет — как рыба в воде. О большом спорте Виталий Оботин не мечтал, хотя скользить по дорожкам, понял сразу — это его.

Виталий Оботин, 12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр, 15-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы по плаванию среди лиц с нарушением слуха: «Первое занятие, да, я помню. Было весело, я же маленький был. Я маме говорил, что я буду ходить просто купаться, потому что я даже не думал, что я буду профессионально заниматься, а мама мне: «Нет. Ты будешь тренироваться».

Мамина настойчивость и собственное упорство дали плоды. Очередная связка медалей — «урожай» с Чемпионата Европы. В руках не все, подмечает спортсмен. Пара наград уже у самых близких людей.

Виталий Оботин, 12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр, 15-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы по плаванию среди лиц с нарушением слуха: «Я, как только вышел в аэропорту, меня встретила мама, она забрала одну медальку. Одна у тренера. Я ему всегда дарю со всех соревнований. Мне приятно это делать, мне хочется ему подарить».

Из польского города Люблин Виталий привез шесть золотых, серебряную и бронзовую медали. Приморскому пловцу покорились как длинные дистанции, так и спринтерская 50-метровка. Говорит, вода Чемпионата Европы—2018 была легкая, но без усилий и желаний победе, конечно, не быть.

Виталий Оботин, 12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр, 15-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы по плаванию среди лиц с нарушением слуха: «200, 400 комплекс — мои любимые дистанции. Но они считаются самыми сложными. Было тяжело. Но старался».

После небольшого отдыха Виталий начнет тренироваться к Чемпионату мира—2019, а также у пловца стартует новый подготовительный цикл к следующим Сурдлимпийским играм, которые могут состояться не в 2021 году, а на год раньше в Токио — состязания для людей с нарушением слуха собираются объединить с Паралимпиадой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]