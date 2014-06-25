Пловец Виталий Оботин завоевал шесть золотых медалей на Чемпионате Европы по плаванию. Видеорепортаж Марии Ежевской
Пловец Виталий Оботин завоевал шесть золотых медалей на Чемпионате Европы по плаванию для людей с нарушением слуха. Состязание проходило в городе Люблин, Польша. Оттуда Виталий вернулся уже 12-кратным чемпионом Европы. Как приморский спортсмен шел к успеху и какие дистанции у спортсмена любимые?
Плавание — его выбор. С 7 лет — как рыба в воде. О большом спорте Виталий Оботин не мечтал, хотя скользить по дорожкам, понял сразу — это его.
Виталий Оботин, 12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр, 15-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы по плаванию среди лиц с нарушением слуха: «Первое занятие, да, я помню. Было весело, я же маленький был. Я маме говорил, что я буду ходить просто купаться, потому что я даже не думал, что я буду профессионально заниматься, а мама мне: «Нет. Ты будешь тренироваться».
Мамина настойчивость и собственное упорство дали плоды. Очередная связка медалей — «урожай» с Чемпионата Европы. В руках не все, подмечает спортсмен. Пара наград уже у самых близких людей.
Виталий Оботин, 12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр, 15-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы по плаванию среди лиц с нарушением слуха: «Я, как только вышел в аэропорту, меня встретила мама, она забрала одну медальку. Одна у тренера. Я ему всегда дарю со всех соревнований. Мне приятно это делать, мне хочется ему подарить».
Из польского города Люблин Виталий привез шесть золотых, серебряную и бронзовую медали. Приморскому пловцу покорились как длинные дистанции, так и спринтерская 50-метровка. Говорит, вода Чемпионата Европы—2018 была легкая, но без усилий и желаний победе, конечно, не быть.
Виталий Оботин, 12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр, 15-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы по плаванию среди лиц с нарушением слуха: «200, 400 комплекс — мои любимые дистанции. Но они считаются самыми сложными. Было тяжело. Но старался».
После небольшого отдыха Виталий начнет тренироваться к Чемпионату мира—2019, а также у пловца стартует новый подготовительный цикл к следующим Сурдлимпийским играм, которые могут состояться не в 2021 году, а на год раньше в Токио — состязания для людей с нарушением слуха собираются объединить с Паралимпиадой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.07.2018 Пловец Виталий Оботин завоевал шесть золотых медалей на Чемпионате Европы
-
16.04.2018 Пловец Виталий Оботин завоевал золотые медали на Чемпионате России среди спортсменов с нарушением слуха
-
28.06.2016 Приморский пловец установил на Чемпионате России мировой рекорд
-
28.04.2016 Приморский пловец Виталий Оботин завоевал четыре «золота» на чемпионате России
-
24.08.2015 Виталий Оботин завоевал 7 золотых медалей Чемпионата мира по плаванию
-
25.06.2014 Приморский пловец Виталий Оботин выиграл 2 «золота» Европы
Добавить комментарий