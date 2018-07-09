Одна из самых красивых девушек Владивостока отправляется на Карибы (фото)
20-летняя модель из Владивостока, выпускница ВГУЭС Екатерина Асташенкова стала Мисс Top Model of the World — Россия 2018. Девушка победила в национальном конкурсе, став самой красивой моделью в стране, и в ноябре будет представлять Россию в финале одного из старейших в мире конкурсов красоты, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-портал @katerinastash
"Miss Top Model of the World — Russia 2018. Мой успешный дебют в конкурсе красоты! Впереди мировой финал, который состоится в ноябре на Карибах (о.Гренада), где я буду представлять Россию", – написала Екатерина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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