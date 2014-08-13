Жильцы одного из домов во Владивостоке обнаружили, что их надворный туалет оказался «вне зоны доступа». На пути к уборной в течение нескольких лет выросли два забора и два шлагбаума. Последнее препятствие переполнило чашу терпения.

Этот дом по улице Прапорщика Комарова официально признан объектом культурного наследия начала XX века, но в XXI культурно жить его обитателям не дают. «Санузел» находится во дворе — причем не в своем, а в соседнем. И сегодня, чтобы добраться туда, людям приходится преодолевать 100-метровку с препятствиями.

Евгений Талов, корреспондент: «Подходы к местной уборной перекрывали постепенно. Сначала забором отрезали естественный спуск, потом появился откидной шлагбаум. И, наконец, новая электронная преграда, которую просто так не обойти. Прохода для пешехода здесь просто нет».

Новый шлагбаум недавно поставил собственник соседнего здания и парковки, на чьей территории волей градостроителей оказалась чужая уборная. Управляющей компании у этих людей нет, заняться передислокацией или переобустройством ветхого клозета некому, так что пока что горожане ищут сюда обходные пути.

Ольга Погорелова, житель дома по ул. Прапорщика Комарова:

- И вот такие испытания каждый день преодолевать вам приходится?

- Да. А у меня остеохондроз, и поясница больная, и ноги. У меня суставы больные, и жидкость выкачивает ревматолог. Вот представьте, что мне приходится испытывать каждый день.

Ирина Балдина, житель дома по ул. Прапорщика Комарова: «Перед тем, как от нас отказалась управляющая компания «Эгершельд», нам приходил ответ, что на '17 год планируется ремонт туалета. Ремонт туалета не произвелся. И все… Больше нам никто ничего не обещает».

По закону жильцы имеют праву свободного прохода к своему туалету и требуют убрать все препятствия. Но собственник земли смотрит на проблему по-другому. Зловонный объект на оживленной парковке не нужен никому и проще перенести его ближе к непосредственным пользователям, считает предприниматель. Начать строительство нового современного санузла готовы хоть завтра.

Дмитрий Попов, представитель собственника парковки: «Мы не ограничиваем никак доступ. Он всегда такой был — этот доступ. Сейчас обратились в СМИ… Мы готовы, еще раз повторяю, за свой счет оборудовать людям нормальные условия, в муниципальном помещении, которое находится в соседнем строении».

Под новый туалет предлагают переоборудовать часть помещений бойлерной, которая находится в двух шагах от дома. Правда, для этого нужно заручиться поддержкой самих жильцов и получить разрешение городских властей. Этот вопрос сейчас активно решается, но, судя по накалу страстей, обеим сторонам спора терпеть уже невмоготу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]