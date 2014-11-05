H&M дойдет до Владивостока

Шведский фэшн-гигант Hennes & Mauritz расширяет географию присутствия на российском рынке. Осенью 2018 года состоится открытие первого универмага H&M во Владивосток, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РБК.

В российском дивизионе H&M отмечают высокую важность экспансии на Дальний Восток России. «География магазинов H&M динамично расширяется, и мы рады, что можем предложить нашим покупателям незабываемые впечатления от шопинга во всех уголках России как в онлайн, так и в офлайн-магазинах», - прокомментировал Саэд Эль-Ашкар, гендиректор H&M в России и Казахстане.

H&M официально дебютировал на российском рынке в 2009 году с открытия первых магазинов в составе торговых центров Москвы. Активно развиваясь в городах от 300 тысяч жителей, сегодня бренд оперирует в России сетью из более чем 120 универмагов, а также развивает онлайн-продажи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]