H&M дойдет до Владивостока
Шведский фэшн-гигант Hennes & Mauritz расширяет географию присутствия на российском рынке. Осенью 2018 года состоится открытие первого универмага H&M во Владивосток, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РБК.
В российском дивизионе H&M отмечают высокую важность экспансии на Дальний Восток России. «География магазинов H&M динамично расширяется, и мы рады, что можем предложить нашим покупателям незабываемые впечатления от шопинга во всех уголках России как в онлайн, так и в офлайн-магазинах», - прокомментировал Саэд Эль-Ашкар, гендиректор H&M в России и Казахстане.
H&M официально дебютировал на российском рынке в 2009 году с открытия первых магазинов в составе торговых центров Москвы. Активно развиваясь в городах от 300 тысяч жителей, сегодня бренд оперирует в России сетью из более чем 120 универмагов, а также развивает онлайн-продажи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.05.2017 «Луч-Энергия», несмотря на вылет, может сохранить прописку в ФНЛ
-
15.05.2015 Крупнейший в России электронный ретейлер откроет гипермаркет во Владивостоке
-
16.04.2015 Суперпопулярный западный бренд открывает свой магазин во Владивостоке
-
20.03.2015 Toyota остается во Владивостоке
-
28.11.2014 Слабый рубль провоцирует "автобум"
-
05.11.2014 Дизайнеры Владивостока ищут альтернативу импортным тканям на российском рынке
Добавить комментарий