Приморцы в шоке от того, что прозвучало в эфире ток-шоу федерального телеканала

Жителей Приморья взорвал видеофрагмент программы " Время покажет" Первого телеканала, в котором участник передачи заявил, что его родственника в Уссурийске прямо на улице съел тигр. "Он возвращался с работы и прямо на улице часов в 19 его съел тигр", - сообщил постоянный участник подобных шоу, политолог Александр Сытин. При этом он не привел более конкретной информации по озвученному факту.

Этот видеопассаж, буквально, взорвал соцсети региона. 99,9% пользователей считают, что это вопиющий пример того, на сколько жители центральной части России не знают и не понимают, чем и как живут дальневосточники.

"Вести:Приморье" цитирует некоторые запоминающиеся и цензурные комментарии пользователей соцсетей:

nemolodaya_no_interesnaya Вот это класс вранья!Сытин вообще враль подзаборный ,но тут превзошел сам себя!....проверить то нельзя..сразу по горячим следам...этим и пользуется

a_balitskaia Он хоть знает где Уссурийск и какой Он?теперь понятно на этой передачи только лож а всё уши развесили

kachai80Не поверите на западе все так и думают что у нас по улицам ходят тигры и медведи

eric_ti_cartman Ну так а фигли. Во всей России водка да медведи. А в Уссурийске бальзам и тигры.

an.vladimirovna2017 Что говорить об иностранцах, когда свои же такую пургу несут

ghughala Услышал звон да не знает где он. Есть разновидность тигров, уссурийский тигр, это не значит, что он из Уссурийска! А то что нападения случались и в тайге на охотников, так же и раненный молодой трёхлеток ещё ранее, тех двух охотников, напал на рыбака... Собственно эти нападения были всегда, особенно близ населённых пунктов рядом с тайгой! А ведущий вообще удивил вопросом: НАСТОЯЩИЙ?! 🤦🏼‍♀️

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]