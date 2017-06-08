Борьба за место под солнцем! Вместе с жарой и толпой отдыхающих на пляжи Приморья пришли и так называемые «веревочники». Они незаконно требуют с отдыхающих плату за проход к морю, причем некоторые из них ведут себя нагло и вызывающе. Так, «веревочники» в бухте Парис попытались напасть на съемочную группу «Вестей: Приморье». Чем обернулась история, и в каких случаях действительно нужно платить за отдых, а в каких — нет?

Эта компания женщин с детьми, чтобы просто попасть к морю, заплатила несколько сотен рублей. Но вместо пляжа они оказались практически на помойке.

Все это происходит в бухте Парис. Здесь же, чуть дальше, «веревочники» потребовали с девушек за отдых и вовсе 6 тысяч рублей. И в случае неуплаты пригрозили местью. Отдыхающие написали об этом в популярном интернет- паблике. Мы решили сами узнать у предприимчивых молодых людей, на каких основаниях они берут деньги за проезд к морю. Попросили документы на землю и лицензию. Молодой человек пообещал их принести, но вдруг резко передумал.

Затем и вовсе в адрес нашей съемочной группы посыпались угрозы и нецензурные оскорбления. По этическим соображениям их в эфире мы приводить не будем. Ситуация заинтересовала полицию. Она провела рейд и оказалось, что у грубияна с пляжа нет не только никаких документов на землю и ведение предпринимательской деятельности, но даже на территории нашей страны он находятся незаконно. Поэтому, чтобы не дать «веревочникам» захватить пляжи, необходимо обращаться в полицию.

Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: «Если у гражданина возникают сомнения относительно законности сбора денег за посещение пляжа, необходимо обращаться на горячую линию».

Так же в ближайшее время «Вести: Приморье» совместно с полицией составит интерактивную карту законных пляжей, которая поможет туристам узнать, где плату взимают законно, а где промышляют «веревочники».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]