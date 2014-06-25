Бухта Стеклянная может исчезнуть с лица Земли. Видеорепортаж Марии Ежевской
От бухты Стеклянной вскоре останутся лишь воспоминания. Шлифованную морем прозрачную гальку сменит песок. В чем причина, и почему отдыхающие не рады видеть на этом пляже гостей из Поднебесной?
Мария Ежевская, корреспондент: «Отдыхающие среди стекла. Самая колоритная бухта Владивостока исчезает. О необычном месте узнали иностранные туристы. И осмотром пляжа они не ограничились, начали уносить стекляшки в качестве сувениров, причем пакетами».
- Автобусы один за одним приходят. И каждый китаец, все китайцы уезжают вот с такими пакетами.
О «диком» туризме написал даже один из главных журналов мира National Geographic. «Жертва популярности: трагедия Стеклянной бухты» – под таким заголовком вышел материал. Издание назвало трагедией мародерство в бухте Стеклянная.
И хотя приморский эксклюзивный пляж вырос из хранилища отходов, в ближайшую бухту свозили брак из Кипарисовского стекольного завода и Фарворового, а также мусор со всего Владивостока, творение моря до сих восхищает приезжих.
Георгий Чернышов, турист: «Я приехал из Сибири. Во Владивостоке во второй раз. Первый — был зимой. Этот пляж абсолютно уникальный. Я о нем наслышан. Вот впервые приехал посмотреть».
Галина Гермашева, турист: «Я приехала с Калмыкии, на этом пляже стеклянном впервые. Это удивление».
Но россиян шлифованное стекло не привлекает. Да и на входе в бухту есть специальное предупреждение. Однако теперь с таким потоком интуристов, продублировать его стоит и на китайском.
- Китайцы приезжают, вот автобус пришел, собирают. Им почему-то это нравится.
- Что-то собирали, рассматривали.
- Только группами видела.
- Мы тут третий день, и каждый день здесь по несколько групп приезжает, собирает эти камешки-стеклышки.
Приморские экологи проблемы в ситуации не видят. Говорят, с годами от бухты Стеклянная останется лишь название и без помощи гостей из Поднебесной.
Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук: «Пройдет еще 10—20—30 лет, и стекло превратится окончательно в песок. Вы же знаете, что стекло делают из песка кварцевого, который расплавляется. Поэтому в природу вернется то, что у нее когда-то взяли».
Чтобы «китайская рука» не ускорила естественный процесс издание «South China Morning Post» в своей статье сообщило, что дипломаты КНР запретили соотечественникам увозить стеклянную гальку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.07.2018 Китайские туристы разграбляют достопримечательность Владивостока
-
17.07.2018 Число безопасных пляжей в Приморье выросло (Список)
-
03.11.2017 Сотрудники «Ростелекома» на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная
-
06.04.2017 Бухте Стеклянной под Владивостоком "отмерили" 20 лет(фото)
-
12.08.2015 Почему Щитовая завалена мусором
-
25.06.2014 Еще 4 пляжа в Приморье разрешены для купания
Добавить комментарий