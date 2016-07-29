Во Владивостоке ограничат автодвижение и парковку во время празднования Дня ВМФ

В связи с проведением военно-спортивного праздника, посвященного Дню военно-морского флота, с 08.00 до 14.00 29 июля движение и парковка автотранспорта будет ограничена на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Пограничной: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной;

- по улице Набережной: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой;

- по улице Тигровой: от пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской;

- по Красноармейскому переулку: от пересечения с улицей Набережной до дома № 9 по улице Набережной;

- по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровой.

Также, временно будет ограничено движение и парковка транспортных средств с 06.00 до 23.00 29 июля по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная.

Объезд будет осуществляться по улицам: Лейтенанта Шмидта, Адмирала Захарова, Бестужева, 1-й Морской, Верхнепортовой, Алеутской, Семеновской.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.

Во время проведения массового мероприятия будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений. Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение на участках дорог будет ограничено.

Госавтоинспекция города Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]