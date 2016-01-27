Житель Уссурийска развеселил соцсети вентилятором, работающим на износ

В паблике жителя Уссурийска @antony_ussur появилось забавное видео, на котором запечатлен вентилятор, который работает «из последних сил», сообщает "Вести: Приморье".

Установившаяся в Приморье жара заставляет людей, придумывать подручные средства охлаждения. Техника не выдерживает и работает в буквальном смысле на износ.

К слову, приморцы стали активно обращаться в компании по установке кондиционеров, однако, быстро установить охлаждающее устройство не получится. Очередь на визит мастеров в некоторых компаниях растянулась на месяц вперед.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]