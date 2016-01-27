Житель Уссурийска развеселил соцсети вентилятором, работающим на износ
В паблике жителя Уссурийска @antony_ussur появилось забавное видео, на котором запечатлен вентилятор, который работает «из последних сил», сообщает "Вести: Приморье".
Установившаяся в Приморье жара заставляет людей, придумывать подручные средства охлаждения. Техника не выдерживает и работает в буквальном смысле на износ.
К слову, приморцы стали активно обращаться в компании по установке кондиционеров, однако, быстро установить охлаждающее устройство не получится. Очередь на визит мастеров в некоторых компаниях растянулась на месяц вперед.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.04.2018 Житель Уссурийска развеселил соцсети перевоплощением (видео)
-
27.01.2016 Житель Уссурийска сэкономил на доставке дивана и развеселил горожан
-
25.07.2017 Девушка на "швартовых" покоряет соцсети Приморья
-
27.10.2017 Сточные воды загрязняют реку Комаровка в районе Уссурийска
-
13.03.2018 Уссуриец, пустивший за руль авто своего маленького сына, будет наказан
-
07.08.2017 На улицах Уссурийска гоняют на аквабайках(видео)
Добавить комментарий