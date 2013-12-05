 Sport.ru опубликовал разгромную статью о перспективах ХК "Адмирал" (Владивосток)

Популярный федеральный спортивный интернет-ресурс Sport.ru опубликовал статью под заголовком "Клуб, который закроется через год, а никому не нужен уже сейчас", в которой вспомнил славно недавнее прошлое клуба из Владивостока и подверг уничижительной критики настоящее состояние команды и дал крайне пессимистический прогноз на будущее владивостокского хоккейного клуба "Адмирал". "Вести:Приморье" приводят текст этой статьи:

"В 2013-м новый клуб из Владивостока стал для КХЛ своим «Вегасом». В отличие от 2018-го, главной целью лиги пять лет назад было постоянное расширение во всех географических направлениях. «Адмирал» должен был стать второй опорной точкой для потенциального азиатского дивизиона, который тогда считался вполне прогрессивной идеей.

По версии злобных критиков, это был политический проект, что косвенно подтверждало и подобострастное название арены в честь Вячеслава Фетисова. Авторы популярных блогов на Sports.ru даже писали петиции. Но все получилось довольно неплохо.

Драфт расширения, который даже с мягкими условиями тогда был воспринят как грабеж, занес во Владивосток Лисина, Гюнге и еще несколько очень крепких игроков. Лига дала новому клубу послабление – расширенный лимит на легионеров (7 вместо 5). Благодаря этому в лигу приехали такие интересные игроки, как Феликс Шютц, ставший одним из лидеров клуба, и Майк Коммодор – главный хейтер Майка Бэбкока в истории хоккея.

«Адмирал» бомбил маркетингом – стал первым по-настоящему крупным проектом спортивного дизайнера Михаила Антипина, который придумал логотип и форму. Вышел на федеральный уровень, взяв под опеку кошку, которая устроила себе пир на прилавке местного магазина, и не забыл о животном даже после его кончины. Зал на 5500 зрителей был всегда полон даже с учетом довольно высоких по меркам КХЛ цен.

На спортивный результат долго не влияла даже смена руководства – Александр Могильный, который начинал развитие клуба, уехал в Хабаровск, через обмен увезя с собой почти десяток игроков. За спинами нового менеджмента стоял известный агент Шуми Бабаев, но не сказать, чтобы это как-то мешало. Качественно работал Дэвид Немировски, через которого «Адмирал» нашел не одного хорошего легионера из Северной Америки.

При этом за «Адмиралом» несколько лет тянулся шлейф из долгов, даже несмотря на то, что в финансировании участвовали группа «Сумма», набившая руку на организации турниров ММА, и Зиявудин Магомедов из списка «Форбс». Говорили о задолженности по зарплате, офис лиги выступал с грозными заявлениями, но все равно со стороны казалось, что во Владивостоке клубная машина работает – тем более в плей-офф выходили три раза за пять лет.

Магомедов ушел за несколько месяцев до скандального ареста, и «Адмирал» перешел в руки Заирбека Юсупова из Владивостокского порта. Гендиректором стал Сергей Сошников, человек с очень интересным прошлым: «Лев» из Попрада при нем утонул после первого же сезона, оставив после себя долги, а самарский ЦСК ВВС на момент его ухода на повышение обитал на дне таблицы ВХЛ.

О дальнейших событиях, наполненных абсолютным трэшем, мы уже рассказывали: расторжение контрактов с лидерами команды за долги (без малейшей попытки обменять их, чтобы получить хоть какие-то активы), перевод травмированных игроков на режим работы «офисного планктона», две недели Андрея Разина, который не захотел работать по стандартному трудовому договору. Долги, долги и еще раз долги – перед всем миром. При всем этом бэкграунде амбициозные выступления руководителей выглядели театром абсурда. Новый президент пообещал строить лучший клуб в мире – на какие средства, непонятно.

В межсезонье кавалькада веселых новостей продолжилась – агент канадского защитника Джонатона Блума в интервью «Спорт-Экспрессу» уничтожил руководство клуба, на что Сошников промямлил что-то невразумительное. Те, кто не ушли по ходу сезона, стали свободными агентами – клуб ничего за них не получил. В поиске денег «Адмирал» даже подал в суд на ОХК «Динамо» , которое уже год существует исключительно на бумаге, не имея никакого имущества. К началу июля, когда все команды уже имели полные составы, на контракте у «Адмирала» было чуть меньше десятка человек, которым и идти уже было некуда, кроме ВХЛ.

В результате комплектованием в клубе занялись недели три назад: пришлось собирать чекеров из клубов, покинувших КХЛ (братья Стрельцовы из «Лады»), молодых игроков в скрытую аренду (вратарь Красоткин из «Локо», Болтанов из «Магнитки»). Ожидалась связка Черников-Петров, неразлучная уже 15 лет (!), но до Приморья доехал лишь первый из них (и это, возможно, самая грустная новость лета в КХЛ). На просмотр взяли целую пятерку из ЦСК ВВС, где так успешно трудился нынешний начальник «Адмирала».

Никто из нынешних игроков клуба не соответствует топ-6 нападения или топ-4 защиты команды КХЛ. Не топ-команды – просто команды. Лучший из нападающих по факту – 24-летний Владимир Бутузов, лучший по имени – неутомимый путешественник Константин Глазачев, который уже давно не играет на серьезном уровне. Братья Стрельцовы, которые даже в «Ладе» были в четвертом звене, в нынешнем варианте состава вполне могут оказаться во втором. Даже 36-летний Сергей Коньков, который в прошлом году играл в нижних звеньях «Сибири», кажется суперподписанием для клуба. Хоть какую-то надежду могли бы дать иностранцы, которые на самом деле стоят меньше среднего российского игрока – но на уровне губернатора было объявлено, что их в команде не будет (пример «Югры» показал, куда приводит эта грубая игра на патриотических чувствах).

Руководство этого как будто не замечает. Губернатор радостно поставил цель – тройка призеров, главный тренер заявляет, что команда будет стараться побеждать в каждой игре, а менеджмент клуба вынужден заменить профессионально сделанный логотип на нелепый штурвал с рождественской формы – уже появилась народная вариация по мотивам известного анекдота. Причина этого проста – из-за долгов по пенсионным выплатам приставы собираются арестовать старый логотип и выставить его на торги.

«Адмирал», по сути, уже сейчас команда ВХЛ – по составу и финансам (зарплатный бюджет и в прежние времена был невелик, а сейчас даже основные игроки команды будут играть за «минималки»). Разворошивший все Юсупов ушел с поста президента еще весной, и клуб сейчас фактически обезглавлен. Если Сергей Светлов не совершит чудо, все, что мы запомним в этом сезоне про «Адмирал», – это скандалы. А потом, если только лига вдруг не захочет спасти один из своих восточных форпостов – либо ВХЛ, либо вообще все. И старое, и новое руководство сделали достаточно, чтобы об этом никто не пожалел за пределами Владивостока."

Как, по Вашему мнению, сложится предстоящий сезон в КХЛ для ХК "Адмирал" -это будет последний сезон для ХК "Адмирал" в КХЛ -это будет худший в истории сезон для ХК "Адмирал" - ХК "Адмирал" будет прозябать внизу турнирной таблицы -ХК "Адмирал" будет биться,набирать очки,но в плей-офф не попадет -ХК "Адмирал" попадет в плей-офф -это будет лучший в истории клуба сезон в КХЛ -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]