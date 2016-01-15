Новые противопаводковые дамбы появятся в Приморье

В Приморье продолжается работа по защите территорий от наводнений и предупреждению паводков. До конца этого года планируется провести работы по расчистке десяти водных объектов в Партизанске, начать работы в Спасске-Дальнем на реках Спассовка и Кулешовка, сообщет "Вести: Приморье", со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, до 2021 года работы по расчистке запланированы в селах Центральное и Новороссия Шкотовского района, Находкинском и Владивостокском городском округе, а также Дальнереченске, Хасанском и Кавалеровском районах.

В этот же период планируется построить новые противопаводковые дамбы в селах Новомихайловка и Шумный Чугуевского района, в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района, в Лесозаводске. Реконструкция и новое строительство противопаводковых сооружений запланированы и в Уссурийске.

«В среднесрочной перспективе будут построены такие же объекты в Милоградово, Дальнегорске и Тернее», – уточнили в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Кроме того, продолжится оказание поддержки из краевого бюджета муниципальным образованиям для реализации проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту муниципальных противопаводковых сооружений. При формировании бюджета свои заявки подали Октябрьский район, Уссурийский и Спасский городские округа, Горноключевское городское поселение Кировского района. Субсидии на ремонт запросили Дальнереченск и Арсеньев, Анучинский, Красноармейский и Партизанский районы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]