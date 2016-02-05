Андрей Тарасенко провел рабочий день в Уссурийском городском округе. С местными депутатами глава региона обсудил трудовую занятость на вновь открывающихся предприятиях, а также строительство во втором по величине городе Приморья профессиональной ледовой арены.

О поддержке Уссурийска, приоритетах развития городского округа идет разговор. Агропромышленный комплекс — основное направление. Заказы на местную сельхозпродукцию всё активнее поступают из-за рубежа: приморские кукуруза, мед и чеснок пользуются особым спросом в странах АТР. И чтобы поддержать уссурийских производителей, краевые власти подписали договор с крупнейшим отечественным агрохолдингом по стабильной закупочной цене на сою.

Мукомольный завод, новое крупное тепличное хозяйство — только часть планов. Край намерен развивать и местное производство сахара. Чтобы молодежь оставалась жить в Уссурийске, необходимы дополнительные рабочие места, подчеркивает Андрей Тарасенко. Есть хороший пример: в начале этого года в соседней Михайловке открылось производство по сборке сельхозтехники.

Депутаты Думы Уссурийска обратили внимание на задержку строительства ледовой арены. Ответ успокоил: крупный спортивный объект на 300 зрительских мест включен в план работ на текущий год.

- До конца августа будет определен подрядчик, а в сентябре начнутся строительные работы. И к началу 2020-го ледовая арена распахнет свои двери.

Обсудили и выдачу льготных ипотечных кредитов под 5,5% с поддержкой из краевого бюджета — инициатива главы региона. На первом этапе участниками этой программы станут врачи, учителя, работники культуры. В дальнейшем — и другие категории граждан. В год квартиры по льготной ипотеке смогут получать до 400 приморских семей.

В рабочей поездке Андрей Тарасенко проинспектировал строящийся мост через реку Кроуновка, посетил действующие предприятия Уссурийска, а затем встретился с жителями городского округа. Их предложения и проекты глава региона намерен представить для рассмотрения на выездном Госсовете, который в сентябре пройдет в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]