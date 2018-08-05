Поиски Екатерины Крыловой разворачиваются в пригороде Владивостока

Волонтеры и неравнодушные приморцы организуют поиск таинственно пропавшей 30-летней Екатерины Крыловой. Сбор назначен на 15-00 и 16-30 5 августа возле магазина "На повороте" в районе Артемовской развязки.

Как сообщали ранее "Вести:Приомрье", 3 августа в 16-30 женщина вышла из своего дома по адресу : г.Артем, ул.1 я Рабочая, 29/1 и направлялась по маршруту : ул.2 я Рабочая-ул.Шахтерская, 13. К обозначенному адресу она не пришла.

Была одета была в серую футболку и серые штаны. При себе был телефон.

Если кто-то имеет информацию о Екатерине Крыловой, просьба позвонить по телефону +79025223494.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]