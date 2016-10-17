Столетний уссурийский парк превращается в лес

Старейший городской парк Уссурийска приходит в упадок. В этом году в самом центре «Зеленого острова» выросла настоящая дикорастущая стена, которая неприятно удивила многих горожан. Местные власти решили, что стричь обильные заросли на сегодня не целесообразно. Так ли это?

Евгений Талов, корреспондент: «Это не таежные заросли, а городской парк. Уссурийский «Зеленый остров» в этом году в буквальном смысле оправдывает свое название. Трава — выше человеческого роста. И только створки ворот напоминают о том, что сейчас мы находимся на футбольном поле».

«Зеленый остров» не весь порос полудикими насаждениями. Где-то парк выглядит намного лучше. А где-то и хуже. Уссуриец Сергей Сильченко в '80-е работал здесь художественным руководителем. Вспоминает, что в свои золотые годы «Зеленка» соперничала с владивостокским «Минным городком» и считалась одним из лучших парков в стране.

Сергей Сильченко, житель г. Уссурийск: «100 лет, 112 лет ему уже в этом году, 15 сентября исполнится. Но он является уже историей. Он памятник — ландшафтный памятник нашего города. Да и вообще — Приморского края. «Зеленка» — то же символ был Уссурийска. Где ни скажи: «А, на Зеленке...»

Отмечать День рождения самого старого уссурийского парка администрация округа, похоже, не собирается. Вкладывать сюда большие деньги не разумно, так как территорию регулярно затапливает. В 2015-м во время тайфуна «Гони» поблизости чуть не утонул частный зоопарк — животных спасали на вертолетах.

Денис Миренков, директор муниципального учреждения «Городские парки»: «Бюджетные деньги закапывать, чтобы их смывало там постоянно, не представляется возможным. На сегодняшний день там дератизация проводится постоянно. То есть клещей и грызунов обрабатываем химией… Постоянно производится уборка бытового мусора. Минимально-рациональный присмотр за этим «Зеленым островом».

Но почему-то на сегодня минимальный присмотр за уссурийской «Зеленкой» происходит выборочно. В день съемок буквально в двух шагах от лесоподобного футбольного поля стригли коротенькие травяные отростки. Мужчина с газонокосилкой с недоумением поглядывал на соседние заросли.

- Не знаете, в планах туда заходить кто-то будет нет?

- Без понятия.

- Понятно.

Объяснить происходящее можно по другим заявлениям чиновников: официального футбольного поля здесь вообще нет, ворота не сертифицированы, раньше траву стригли спортсмены-энтузиасты. По-видимому, муниципалитет просто не включил объект в план «минимального присмотра», а добровольцев на сегодня уже не нашлось. Тем не менее, «Зеленый остров» до сих пор популярен среди уссурийцев. Горожане гуляют здесь каждый день. Правда стараются стороной обходить особенно дикие острова зелени.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]