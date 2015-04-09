В Уссурийске при строительстве дачи вырубили ценных пород деревьев на 500 тысяч рублей. Земельный спор в местном товариществе садоводов обернулся уголовным разбирательством. Дачники обвиняют в случившемся бывшего председателя. В проблеме разбирался наш корреспондент.

Члены садового товарищества «Дружба» очень удивились, когда в стороне от их дач началась новая стройка. Садовый участок номер 39-а появился здесь как будто из ниоткуда, вскоре был продан и перепродан. Как выяснилось, председатель «Дружбы» оформил землю в администрации и быстро передал одному из родственников. Схема обогащения сработала безотказно, так как муниципалитет предоставляет садовые участки по упрощенной схеме — нужна справка от товарищества о том, что участок находится в его границах.

Дмитрий Макеев, дачник, кадастровый инженер: «Они сами себе подписали эту справку — предоставили в администрацию. Администрация посмотрела печати, подписи и предоставили уже постановлением земельный участок. Но это вкратце…»

А если подробней, то строительство в этом месте грозит кому-то уголовной ответственностью. Оказалось, что новый участок расположен слишком далеко от местных дач — в зоне городских лесов. И, расчищая его от деревьев, рабочие нанесли природе экологический ущерб на сумму 539 тысяч рублей. Разобравшись в деле, садоводы сместили своего председателя. Объяснить нам свои действия он отказался.

Виктор Галушкин, бывший председатель садового товарищества «Дружба»:

- Виктор Борисович, а сейчас мне можете пару минут удалить времени? Это Евгений Талов, корреспондент…

- Нет, нет, нет, нет!

- Когда перезвонить Вам?

- Не знаю.

Александра Смолиговец, главный специалист управления благоустройства администрации УГО: «Территория принадлежит Уссурийскому городскому округу. Территория земель — городские леса. Нанесен экологический вред вырубкой ценных пород деревьев, таких, как дуб монгольский, два вида березы, а также осина».

В уссурийской администрации до конца не понимают, как садовому участку позволили выйти за дозволенные границы. Ведь документы на оформление земли также прошли через Росреестр. Так или иначе, по факту вырубки ценных деревьев возбудили уголовное дело — в отношении «неизвестного» лица. А в товариществе «Дружба» остались еще два участка, которые при прошлом председателе также «по упрощенной схеме» ушли в руки третьих лиц через родственников.

Татьяна Буратинская, действующий председатель садового товарищества «Дружба»: «Вот особенно что касается 58-го — он вновь образуемый. Он находился на территории участков, которые относятся к садовому товариществу. Мы бы могли официально его зарегистрировать и продать. И на общество были бы у нас деньги».

На сегодня садоводы обошли почти все возможные инстанции. Земельные споры здесь продолжаются уже не первый год, но уголовное разбирательство началось лишь в июне '18-го. Потерянной прибыли товариществу, скорее всего, не вернуть, но хочется добиться справедливости в отношении поруганной природы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]