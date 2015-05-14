В пятницу утром у причала Морского вокзала Владивостока пришвартовалось исследовательское судно «Босэй Мару» японского Токайского университета. «Вести: Приморье» побывали на церемонии встречи.

Сразу с корабля на бал! Японские студенты вместе с преподавателями Токайского университета, что на Хоккайдо, едва успели с трапа «Босэй Мару» сойти — а их уже под руки берут в круг хоровода зовут. «Светит месяц, светит ясный» гости из Страны Восходящего Солнца приняли на ура.

«Босэй Мару». С точки зрения россиян — всего два слова, но зато какое у них значение — «возвысь свои надежды к звездам». Во Владивостоке у студентов Токайского университета это должно получиться. Они — будущие специалисты в области генной инженерии и биомедицины. В кампусе на Русском они прослушают лекции российских преподавателей. Еще немного времени останется на экскурсии и погружение в русскую культуру.

Фудзи Томука, студентка Токайского университета, Япония: «Я во Владивостоке впервые! Это мечта! Я очень надеюсь, что смогу внести хотя бы маленький вклад в наше великое общее дело — изучение охраны жизни человека».

Оми Тому, студентка Токайского университета, Япония: «Мне интересно общаться с людьми из разных стран и в Японии в университете появились русские. После общения с ними я сказала, что я поеду во Владивосток!»

Японскую делегацию лично возглавил президент университета Киёси Ямада. Уже послезавтра судно покинет бухту Золотой Рог. Но вместе с японцами на борту будут студенты наших университетов- Дальневосточного федерального и Сахалинского государственного. Совместное обучение начнется уже во время перехода через Японское море.

Киёси Ямада, президент Токайского университета: «В перекрестный год дружбы России и Японии студенты наших стран объединяться для совместного изучения возможностей человеческого здоровья. Во Владивосток наш университет на воде приходит уже в пятый раз. В этот раз основное направление совместного обучения — это медицина и полноценная, здоровая жизнь человека».

На Хоккайдо стажировка русских студентов продолжится. У российского и японского вузов неплохая задумка- совместное развитие ресурсов человека в области охраны жизни. Поэтому «Босэй Мару» еще вернется во Владивосток, чтобы возвысить свои надежды к звездам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]