Долгострои Владивостока сдвинутся с мертвой точки. Глава региона Андрей Тарасенко лично проинспектировал самые проблемные объекты города и встретился с дольщиками многоэтажек. Чтобы решить многолетние проблемы жителей, администрация края приняла решение взять на себя обязательства по каждому из домов. Какие?

Пихтовая, 35 — самый знаменитый долгострой Владивостока. Замороженный рекордсмен. Десятиэтажку обещают сдать уже 20 лет. В недостроенном жилом доме 170 квартир. Фактически, без крыши над головой, без горячей воды, отопление от бойлера. В эту зиму жильцы рискуют замерзнуть.

Ольга Павловских, председатель ЖСК «Пихтовая»: «Бойлер сломался, 10 лет работал. Даже если и купим бойлер, народ соберет деньги, но стоимость топлива очень велика».

Отчаявшимся участникам кооператива глава региона пообещал войти в отопительный сезон с горячими батареями. Край привлек инвестора, который готов выделить 22 миллиона.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Если сегодня ваше решение будет, завтра же приступим к работе по теплу».

А это один самых престижных жилых комплексов города, судя по рекламным проспектам. ЖК «Одиссей» с головокружительным видом на море и бассейном на крыше почти достроен, но заехать дольщики не могут уже второй год.

Марина Колецкая, руководитель компании-застройщика: «У нас был генподрядчик, он обанкротился. Невозвратный аванс. Хотя дом высокой степени готовности. Не хватает средств».

Проблему решают на месте, кардинально. Дом достраивать будет другая компания.

Жилой комплекс на Лесной — еще один зависший объект того же горе- застройщика. История повторяется: денег нет. На этот раз разговор жесткий.

- Нас интересует, что мы будем иметь: квартиру, страховку или останемся с носом?

- Я не справляюсь...

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Вы собрали деньги с людей. Чтобы я вас больше не видел! Вы должны передать все новому застройщику!»

Для некоторых долгостроев камень преткновения — отсутствие коммунальных сетей. На решение этой проблемы в районе Снеговой Пади из краевого бюджета выделено полмиллиарда рублей. В комплексе «Д» новоселья ждут 700 семей. После смены застройщика сроки стали реальными.

Конкретные даты называют и жителям Грибоедова, 46. Чтобы закрыть вопрос по теплу и электроснабжению, привлечены все инстанции.

Александр Юров, заместитель главы администрации Владивостока: «По подключения к сетям электроснабжения договор был заключен на 47 миллионов. Учитывая просьбу Андрея Владимировича и проблемы дома, изменена точка подключения. И стоимость теперь 15 миллионов».

Вопрос с коммунальными сетями обещают закрыть до декабря. А в будущем строительном сезоне достроить многоэтажку, чтобы следующий Новый год жители могли встретить в своих квартирах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]