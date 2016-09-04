Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:50
  4

Cтало известно, где и когда "Вождь" нанесет свой удар по Приморью

Cтало известно, где и когда

Во второй половине следующей недели тайфун SOULIK, что с одного из языков Микронезии переводится как “Вождь”, окажет значительное влияние на погоду в Приморском крае. Прогностические модели большинства интернет-сайтов погоды показывают выход тайфуна к восточному побережья Приморского края 23 августа, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

При этом интернет-сайты прогноза погоды дают диаметрально противоположные оценки силы удара тайфуна по Приморью. Так, согласно предварительному (14-дневному) прогнозу сайта Примпогода, 23-24 августа во Владивостоке выпадет около 30 мм осадков. А сайт Windguru утверждает, что 23 августа на Владивосток выльется не менее 140 мм дождя.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря