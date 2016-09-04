Cтало известно, где и когда "Вождь" нанесет свой удар по Приморью

Во второй половине следующей недели тайфун SOULIK, что с одного из языков Микронезии переводится как “Вождь”, окажет значительное влияние на погоду в Приморском крае. Прогностические модели большинства интернет-сайтов погоды показывают выход тайфуна к восточному побережья Приморского края 23 августа, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

При этом интернет-сайты прогноза погоды дают диаметрально противоположные оценки силы удара тайфуна по Приморью. Так, согласно предварительному (14-дневному) прогнозу сайта Примпогода, 23-24 августа во Владивостоке выпадет около 30 мм осадков. А сайт Windguru утверждает, что 23 августа на Владивосток выльется не менее 140 мм дождя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]