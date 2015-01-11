Обрушившаяся кровля едва не погребла под собой владивостокскую семью

Во Владивостоке в одном из домов обрушилась кровля. По имеющейся в редакции «Вестей: Приморье» информации, никто не пострадал.

Обрушение кровли произошло в доме по ул. Борисенко, 27 во Владивостоке. Рано утром, около 8.00, в одной из квартир четырехэтажного старого дома не выдержали перекрытия, и крыша буквально рухнула на головы жильцов. В пострадавшей квартире проживает семья с двумя малолетними детьми, все успели эвакуироваться. Никто не пострадал.

Как говорят жильцы дома, они уже давно пытались обратить внимание управляющей компании и других инстанций на плачевное состояние старой крыши.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]