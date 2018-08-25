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Тайфун "Соулик" разметал палатки отдыхающих на пляжах Ливадии (видео)
В соцсетях Приморья появляются многочисленные видео последствий удара стихии по побережью края. "Вести:Приморье" публикуют подборку видео с пляжей Ливадии.
По словам очевидцев, многие отдыхающие не послушали предупреждения спасателей и синоптиков и не эвакуировались. В результате штормовой ветер снес десятки палаток и затопил огромные пространства на пляжах. В настоящее время туристы судорожно собирают уцелевшие "вещи" и пытаются выехать с пляжей. По трассе в сторону Артема образовалась огромная пробка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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