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Сегодня, 12:43
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Тайфун "Соулик" разметал палатки отдыхающих на пляжах Ливадии (видео)

Тайфун

В соцсетях Приморья появляются многочисленные видео последствий удара стихии по побережью края. "Вести:Приморье" публикуют подборку видео с пляжей Ливадии.

По словам очевидцев, многие отдыхающие не послушали предупреждения спасателей и синоптиков и не эвакуировались. В результате штормовой ветер снес десятки палаток и затопил огромные пространства на пляжах. В настоящее время туристы судорожно собирают уцелевшие "вещи" и пытаются выехать с пляжей. По трассе в сторону Артема образовалась огромная пробка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • 2222 / Сегодня, 13:13
    № 1  
     

    А ведь предупреждали баранов!

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