Тайфун "Соулик" разметал палатки отдыхающих на пляжах Ливадии (видео)

В соцсетях Приморья появляются многочисленные видео последствий удара стихии по побережью края. "Вести:Приморье" публикуют подборку видео с пляжей Ливадии.

По словам очевидцев, многие отдыхающие не послушали предупреждения спасателей и синоптиков и не эвакуировались. В результате штормовой ветер снес десятки палаток и затопил огромные пространства на пляжах. В настоящее время туристы судорожно собирают уцелевшие "вещи" и пытаются выехать с пляжей. По трассе в сторону Артема образовалась огромная пробка.