«Вести: Приморье. Интервью»: Приморье нужно изучать с точки зрения опасности затопления и разрушения
«Вести: Приморье. Интервью» с Владимиром Шамовым, ведущим научным сотрудником Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидатом географических наук.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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