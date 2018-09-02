Жители Уссурийска увидели на небе "дурной знак" (фото)

Редкое оптическое явление наблюдали днем 2 сентября жители Уссурийска, сообщает @vestiprim.

"Солнце было в кольце, которое именуют гало. 🌕💫 Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно присутствием ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы", - поясняет ведущий интернет-паблика.

Стоит отметить, что подписчики паблика тут же связали появление Гало над Уссурийском с грядущими природными катаклизмами:

liliiakulibaba Может это перед тайфуном? Прошлый раз перед тайфуном тоже было такое явление

_vasveta_Такие кольца наблюдаем последние годы, перед каждым наводнением. Было оно и перед прошедшим, в августе.....

alenaka27_ignatovaэто наверное точно перед тайфуном, и в правду в прошлый раз так же было...

filipendula48 Да, перед тайфуном, а зимой часто бывает перед метелью.

tatiana.z73 Это кольцо не к добру

vladislav_yashchuk17 Походу Уссурийску трындец...

av15.05.91 В Арсеньеве перед прошлым тайфуном так же было

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "трехдневное штормовое предупреждение объявлено в Приморье".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]