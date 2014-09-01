Путин закончил с Тарасенко в три часа ночи
Рабочий разговор времено исполняющего обязаности губернатора Приморья Андрея Тарасенко с президентом России Владимиром Путиным продолжлся в ночь с 11 на 12 сентября 2018 года. Об этом сам Тарасенко рассказал в эксклюзивном интервью "Вести:Приморье."
"За это время он поднял на уши 5-6 чиновников по "приморским" вопросам", - сказал Тарсенко. "Так, Путин сказал,чтобы дорогу на Пограничное сделаи федеральной и четырехполосной", - уточнил врио.
Повтор интервью с Тарасенко смотрите на телеканле "Россия 24".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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