Песков рассказал об отношении Путина к ситуации вокруг выборов в Приморье

Кремль поддерживает позицию Центризбиркома по ситуации с выборами губернатора Приморья, так как она идет в русле обеспечения чистоты и справедливости голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом [РФ Владимиром Путиным] слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов, - подчеркнул он. - В этом плане то, что сейчас мы видим, как развивается ситуация, судя по заявлениям ЦИКа, заявлениям, которые идут из Владивостока, безусловно, все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин и на чем он сам всегда настаивал". "Поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают", - заявил Песков.

По его словам, в Кремле продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко остается на этом посту. "Вы знаете, что исполняющий обязанности [главы региона] назначается указом президента, а в настоящий момент им является Тарасенко, - отметил Песков. - Если будут какие-то иные решения или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете".

Пресс-секретарь президента также добавил, что Владимир Путин считает приоритетом легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кандидата.

"Сам президент неоднократно говорил: для него важнее не поддержанный кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов. Путин об этом говорит давно и последовательно, это принципиальная его позиция, это для президента является абсолютным приоритетом", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что во вторник на встрече с вновь избранными губернаторами Путин говорил о необходимости учета точек зрения абсолютно всех граждан. "Это тоже константа с точки зрения позиции президента", - отметил представитель Кремля.

Песков счел "абсолютно неправильной и некорректной" постановку одним из журналистов вопроса о том, что жители Приморья во время голосования проявили "неблагодарность", несмотря на все усилия федеральных властей по развитию региона. "Говорить о благодарности или неблагодарности приморцев - это неправильно. Приморцы голосуют, изъявляют свою волю", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "А что касается того, что получилось или не получилось в Приморье [в плане развития региона], вы могли наблюдать в прямом эфире во время недавнего заседания президиума Госсовета по вопросам развития Приморского края, там достаточно однозначно и подробно говорилось о том, что получается и что не получается", - сказал Песков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]