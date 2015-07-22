Пассажиры рейса Москва—Владивосток стали свидетелями происшествия. Нештатная ситуация на борту держала людей в напряжении весь полет. Один из пассажиров не на шутку испугал соседей, закричав о взрыве самолета. Подробности в следующем репортаже.

Эти кадры пассажиров самолета уже попали в сеть. Все началось со словесной перепалки. Один из участников конфликта начал проявлять агрессию. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, на помощь пришли пассажиры.

Когда ситуация накалилась до предела, командир судна хотел экстренно посадить самолет в Нижневартовске — на полпути до Владивостока, но дебошир угомонился и полет не прервали. Вскоре об этом решении пожалели все.

На видео слышно, как мужчина говорит о взрыве самолета. Чтобы не допустить последствий, его связали ремнями безопасности и приковали к креслу бортпроводника. Больше восьми часов пути продолжалось своеобразное шоу. Инцидентом уже занялись правоохранительные органы.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «По прибытию в аэропорт назначения 32-летний пассажир был задержан отделом дознания».

Авиадебоширу грозит большой штраф и серьезные разбирательства. Подобные скандалы регулярно происходят на борту самолетов, в том числе и в направлении Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]