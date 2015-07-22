Новости Происшествия Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:42
  0

Пассажир рейса Москва—Владивосток грозился взорвать самолет. Видеорепортаж

Пассажиры рейса Москва—Владивосток стали свидетелями происшествия. Нештатная ситуация на борту держала людей в напряжении весь полет. Один из пассажиров не на шутку испугал соседей, закричав о взрыве самолета. Подробности в следующем репортаже.

Эти кадры пассажиров самолета уже попали в сеть. Все началось со словесной перепалки. Один из участников конфликта начал проявлять агрессию. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, на помощь пришли пассажиры.

Когда ситуация накалилась до предела, командир судна хотел экстренно посадить самолет в Нижневартовске — на полпути до Владивостока, но дебошир угомонился и полет не прервали. Вскоре об этом решении пожалели все.

На видео слышно, как мужчина говорит о взрыве самолета. Чтобы не допустить последствий, его связали ремнями безопасности и приковали к креслу бортпроводника. Больше восьми часов пути продолжалось своеобразное шоу. Инцидентом уже занялись правоохранительные органы.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «По прибытию в аэропорт назначения 32-летний пассажир был задержан отделом дознания».

Авиадебоширу грозит большой штраф и серьезные разбирательства. Подобные скандалы регулярно происходят на борту самолетов, в том числе и в направлении Владивостока.

Ваша оценка данного материала:

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря