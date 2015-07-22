Пассажир рейса Москва—Владивосток грозился взорвать самолет. Видеорепортаж
Пассажиры рейса Москва—Владивосток стали свидетелями происшествия. Нештатная ситуация на борту держала людей в напряжении весь полет. Один из пассажиров не на шутку испугал соседей, закричав о взрыве самолета. Подробности в следующем репортаже.
Эти кадры пассажиров самолета уже попали в сеть. Все началось со словесной перепалки. Один из участников конфликта начал проявлять агрессию. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, на помощь пришли пассажиры.
Когда ситуация накалилась до предела, командир судна хотел экстренно посадить самолет в Нижневартовске — на полпути до Владивостока, но дебошир угомонился и полет не прервали. Вскоре об этом решении пожалели все.
На видео слышно, как мужчина говорит о взрыве самолета. Чтобы не допустить последствий, его связали ремнями безопасности и приковали к креслу бортпроводника. Больше восьми часов пути продолжалось своеобразное шоу. Инцидентом уже занялись правоохранительные органы.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «По прибытию в аэропорт назначения 32-летний пассажир был задержан отделом дознания».
Авиадебоширу грозит большой штраф и серьезные разбирательства. Подобные скандалы регулярно происходят на борту самолетов, в том числе и в направлении Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.09.2018 Дебошир устроил "стендап-шоу" на борту самолета Москва-Владивосток (видео)
-
10.07.2018 Пассажир рейса Москва-Владивосток пытался выйти из самолета прямо во время полета
-
05.11.2017 Пьяный пассажир рейса Москва-Владивосток пытался зацеловать бортпроводника во время полета(видео)
-
14.04.2016 Дебош на борту самолета Москва-Владивосток.Подробности
-
08.01.2016 Пассажир самолета Владивосток – Петропавловск-Камчатский пообещал взорвать самолет
-
22.07.2015 Новое видео "свидетельствует" против дебошира с авиарейса "Гонконг-Владивосток"
Добавить комментарий