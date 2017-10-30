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Тарасенко предложил Братыненко уволиться - источник в АПК

Тарасенко предложил Братыненко уволиться - источник в АПК

Фото: primorskу.ru.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил уволиться своему заместителю Дмитрию Братыненко. Предложение прозвучало на утренней планерке в краевой администрации, сообщил "Вести:Приморье" источник в протокольной службе главы региона. Другой источник в администрации региона уточнил "Вести:Приморье", что официального заявления от вице-губернатора об увольнении не поступало.

Известно, что Братыненко отвечал в краевой администрации за организацию выборов губернатора в Приморье.

Дмитрий Братыненко работает в команде Тарасенко с осени прошлого года и курирует вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием ПК, Избирательной комиссией ПК и органами МСУ МО ПК, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.

Кто, по Вашему мнению, будет оптимальным губернатором для Приморья:

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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