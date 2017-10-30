Тарасенко предложил Братыненко уволиться - источник в АПК
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил уволиться своему заместителю Дмитрию Братыненко. Предложение прозвучало на утренней планерке в краевой администрации, сообщил "Вести:Приморье" источник в протокольной службе главы региона. Другой источник в администрации региона уточнил "Вести:Приморье", что официального заявления от вице-губернатора об увольнении не поступало.
Известно, что Братыненко отвечал в краевой администрации за организацию выборов губернатора в Приморье.
Дмитрий Братыненко работает в команде Тарасенко с осени прошлого года и курирует вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием ПК, Избирательной комиссией ПК и органами МСУ МО ПК, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.09.2018 Мнение: Андрей Тарасенко о "текущем моменте"
-
19.09.2018 Андрей Тарасенко предложил отменить итоги выборов губернатора Приморья
-
09.05.2018 Андрей Тарасенко: "Наш общий долг - не позволить празднику Победы утратить истинное патриотическое значение"
-
10.04.2018 Тарасенко послал Костенко с силовиками проверить работу приморских глав администраций (видео)
-
30.10.2017 Тарасенко предложил завозить рабочие руки из Индии(опрос)
-
30.10.2017 Тарасенко нашел применение непроданным зданиям ДВФУ
Добавить комментарий