Тарасенко предложил Братыненко уволиться - источник в АПК

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил уволиться своему заместителю Дмитрию Братыненко. Предложение прозвучало на утренней планерке в краевой администрации, сообщил "Вести:Приморье" источник в протокольной службе главы региона. Другой источник в администрации региона уточнил "Вести:Приморье", что официального заявления от вице-губернатора об увольнении не поступало.

Известно, что Братыненко отвечал в краевой администрации за организацию выборов губернатора в Приморье.

Дмитрий Братыненко работает в команде Тарасенко с осени прошлого года и курирует вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием ПК, Избирательной комиссией ПК и органами МСУ МО ПК, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.

Кто, по Вашему мнению, будет оптимальным губернатором для Приморья: -Андрейченко -Веркеенко -Горячева -Дарькин -Кожемяко -Кондратов -Ищенко -Миклушевский -Наздратенко -Николаев В. -Николаева В. -Новиков В. -Пинский -Пушкарев -Ролик -Савчук -Сопчук -Тарасенко -Толмачева -в списке нет моего кандидата -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]