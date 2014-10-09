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Супертайфун Трами может зацепить Приморье

Супертайфун Трами может зацепить Приморье

Это произойдет, если "Трами" (Trami) повернет на север, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Погода 25 регион.

В настоящее время 24-ый  в этом сезоне тайфун движется в сторону Тайваня.  У этого тайфуна есть все условия для развития, он будет и дальше набирать силу. По мнению эксперта паблика, в ближайшие пару дней он может достигнуть стадии супертайфуна, и быть не менее разрушительный, чем предыдущий супертайфун Mangkhut, который обрушился несколько дней назад на Филиппины и Китай.

"На сегодняшний день есть два сценария развития событий: 1) Трами так и будет продолжать двигаться в сторону Китая, не меняя курс, и через несколько дней обрушится на Китай. 2) Тайфун будет идти в сторону Китая, затем не доходя до Китая, пройдя точку поворота, повернет на север в сторону Японии.  В ближайшие пару дней будет уже понятно в какую сторону он пойдет. Для Приморья второй вариант не желателен, т.к. любой тайфун, направляющийся в сторону Японии и Корее, потенциально опасен, но то что он окажет влияние на край говорить еще рано.", - считает автор инстаграм-паблика.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Неэкспер / Сегодня, 11:09
    № 1  
     

    Вести Приморья это что прогноз или гадание? Зачем публиковать то, чего не знает, тот кто пишет об этом. Вот такие громкие заголовки, а в сути ничего не известно. Может А кабы, а может и нет. Погода25регион самый неуверенный блогер. А вы его копируете. Чушь какая то!

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