Супертайфун Трами может зацепить Приморье

Это произойдет, если "Трами" (Trami) повернет на север, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Погода 25 регион.

В настоящее время 24-ый в этом сезоне тайфун движется в сторону Тайваня. У этого тайфуна есть все условия для развития, он будет и дальше набирать силу. По мнению эксперта паблика, в ближайшие пару дней он может достигнуть стадии супертайфуна, и быть не менее разрушительный, чем предыдущий супертайфун Mangkhut, который обрушился несколько дней назад на Филиппины и Китай.

"На сегодняшний день есть два сценария развития событий: 1) Трами так и будет продолжать двигаться в сторону Китая, не меняя курс, и через несколько дней обрушится на Китай. 2) Тайфун будет идти в сторону Китая, затем не доходя до Китая, пройдя точку поворота, повернет на север в сторону Японии. В ближайшие пару дней будет уже понятно в какую сторону он пойдет. Для Приморья второй вариант не желателен, т.к. любой тайфун, направляющийся в сторону Японии и Корее, потенциально опасен, но то что он окажет влияние на край говорить еще рано.", - считает автор инстаграм-паблика.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]