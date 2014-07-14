Внеплановый рейд Россельхознадзора. Владельцев земли аграрного назначения о нём уведомили специальной телеграммой. Но, как убедились наши корреспонденты, нерадивые хозяева предпочли не отзываться. Между тем сотни гектаров плодородной почвы пустуют в Приморье, зарастая сорной травой. О том, как с этим борется надзорное ведомство — далее.

- Да вы меня не привлечете к административной ответственности, погодные условия были, ЧС объявлено. А то, что его участок, на котором мы стоим, более 5 лет, его не волнует.

Жёлтый прямоугольник на публичной кадастровой карте — 6,5 гектаров пашни — один из трех участков гражданина Комарова. Уведомление он получил, но на поле не явился. И на звонки не отвечает.

- Установлено ограничение связи... Черный список?

Некогда совхозные паи в нескольких километрах от Новоникольска — мечта доброго фермера, боль госинспектора.

- Вадим Евгеньевич! Иди, сфотографируй, я встану, высоту растений.

Лисохвост, амброзия — в пояс. Выше головы — полынь. Факт фиксируют и понятые, студентки аграрного техникума.

- Культурных растений мы здесь не видим. Земельный участок не используется, человек совершает нарушение земельного законодательства.

Протокол оформляют на капоте: в адрес владельца полетят новые претензии. По закону, через три года гектары у Комарова изымут. А пока будет платить штрафы.

- Продавать она не хочет, есть дети…

Идем со старшим госинспектором Россельхознадзора уже по другому приморскому полю, почти на границе с Октябрьским районом. Лет пять зарастало полынью. Пока владелицу не убедили сдать землю в аренду.

- Зерно уже налилось, хотя оно в молочной спелости.

Он ведь агроном опытный, 20 лет трудился в корсаковском совхозе. Душа болит у Юрия Болдырева за каждую пядь.

Юрий Болдырев, старший госинспектор Уссурийского отдела управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалину: «Уже на некоторых участках деревья повырастали. Уже столько лет, это более 15 лет они не используются».

Инспекторский округ хоть и называется Уссурийским, охватывает почти всё Приморье — и Болдырев точно знает, где больше пустующей земли: в Ханкайском районе. Рисовые чеки, чьи-то паевые наделы, частично сданы в аренду китайцам. Но львиная доля заросла или превратилась в болота. А здесь — слава Богу, уговорили владелицу передать пашню профессионалам. Рад Анатолий Ким.

Анатолий Ким, генеральный директор ООО СХП «Коммунар»:

- Для Вас это не нагрузка? Это приятно, что есть такая возможность?

- Конечно. Земель не хватает. Это приятно, и будем ждать, кто еще обращаться будет.

Услышит ли гражданин Комаров? И десятки других, из тех, что ни себе, ни людям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]