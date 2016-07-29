Владивостокцы прочувствовали на себе едва ли не все "прелести" погоды. Видеорепортаж Сергея Станчика
Стихия во всем ее разнообразии! Владивостокцы прочувствовали на себе едва ли не весь арсенал погодных явлений: ливень, град, молнии с громом и даже смерч! За несколько часов на приморскую столицу обрушилась декадная нома осадков. К чему привело буйство стихии?
Атмосферный вихрь в акватории острова Рейнеке. К счастью, смерч лишь напугал отдыхающих, но вреда не принес. А ведь торнадо — явление хоть и редкое для Приморья, но весьма опасное. Более 20 лет назад, в сентябре '97-го, по Владивостоку гуляли сразу три смерча. После себя они оставили разрушений на десятки миллионов.
Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «Тогда один смерч образовался над акваторией амурского залива. Второй — над Второй Речкой. И один — по станции Океанской. Деревья повалило, линии электропередач оборвало, и даже несколько катеров покрутило над бухтой Новик».
В этот раз смерч появился после прихода в наш регион холодного атмосферного фронта. Резкие погодные изменения привели и к другим сюрпризам. Ранним вечером на приморскую столицу обрушился сильнейший ливень.
Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромет: «Во Владивостоке за вчерашний день и за вечерние часы выпало порядка 33-х миллиметров дождя это практически декадная норма осадков для Владивостока».
В этот день Владивосток прочувствовал на себе чуть ли не весь арсенал погодных явлений. Следом за ливнем пришли сильный ветер, а также гром и молнии.
А некоторые районы города даже попали под обстрел града.
Ливень длился несколько часов и кое-где привел к транспортному коллапсу. Километровые пробки, многочисленные ДТП. А некоторые дороги и улицы и вовсе превратились в подобие венецианских каналов. В одну из таких водяных ловушек попали китайские туристы. Видео оперативной эвакуации граждан Поднебесной владивостокцы наградили целым рядом острых комментариев:
- Позор! Китайцы посмеются с наших дорог!
Кому-то беда, а кому-то — победа! Под проливным дождем «Луч» играл с командой «Сибирь». Стадион «Динамо» во время матча больше напоминал бассейн. Но, видимо, «тигры» плавают лучше «орлов». Приморцы победили со счетом 1:0.
Сегодня стихия словно извиняется за вчерашние капризы. С самого утра в городе солнечно, тепло, легкий ветерок. Как обещают синоптики, такая погода простоит до самого конца рабочей недели.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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