Желание Олега Кожемяко принять участие в новых выборах губернатора Приморья стало началом новой страницы в современной политической истории края. Его имя в Приморье хорошо известно и совсем не забыто, несмотря на то, что уже долгое время Олег Кожемяко возглавлял другие регионы страны. О приморских корнях нового временно исполняющего обязанности главы региона — Сергей Землянский

Это интервью на полях Восточного экономического форума ещё совсем не остыло для эфира. Беседа Максима Бордакова с губернатором Сахалина ещё крутится в эфире телеканала Восток 24. Сахалинский павильон и глава острова сделали всё, для того, чтобы стать самыми яркими событиями минувшего ВЭФа. Павильон привлекал экзотикой, Олег Кожемяко — доступностью для журналистов и рекламой своих проектов в руководстве областью. Например, жилье — в аренде у государства. В Холмске уже построены дома, квартиры, которые снимают не по объявлению в газете, а платят за аренду в бюджет области. Проект пользуется большой популярностью.

Олег Кожемяко, губернатора Сахалинской области (досье): «Во-первых, это дает возможность молодежи в половину дешевле коммерческих предложений снимать жилье. А если ты работник бюджетной сферы, или приехал из другого региона и желаешь улучить свои жилищные условия, то ты попадаешь в программу строительства арендного жилья, заселяешься и только потом начинаешь платить. Это новое жилье, в перспективе, человек может выкупить эту квартиру»

До тех пор пока Олег Кожемяко не попал в кадровый резерв Президента страны и не стал руководителем ( последовательно — теперь уже четырёх регионов России), он был одним из главных архитекторов постсоветского Приморья. Сейчас ему 56 лет. Своё вхождение в публичную сферу начинал созданием первых в Приморье коммерческих кооперативов в конце 80х. Во время его директорства в Преображенской базе тралового флота в конце 90х в России появилось, пожалуй что первое предприятие с такой степенью открытости и социальной ответственности работодателя перед работниками. ПБТРФ времён Кожемяко — одно из самых порядочных по отношению к людям предприятий рыболовецкой отрасли. Бизнес-интересы семьи Кожемяко в Спасске остались в истории Приморья забавным рекламным роликом «Счастье привалило!» и названиями напитков на застольях — «Сенатор» и «Никита Кожемяко». С приходом на пост губернатора Сергея Дарькина Олег Кожемяко становится членом Совета Федерации — оно и понятно — двум таким тяжеловесом вместе было тесно. Поэтому стиль работы одного до сих пор откликается в Приморье, другого — в Корякии, Амурской области, на Сахалине.

Все, кто знаком с Кожемяко, известно его умение эффективно подбирать команду для решения любого рода задач. Кто работал с ним, говорят — Кожемяко даёт всем перспективы личного и карьерного роста и своих никогда не бросает. Похоже, что сейчас в числе всех «своих» оказались и все приморцы

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: "Буквально, несколько дней назад во время ВЭФ был во Владивостоке и еще раз убедился, что какой большой круг проблем надо срочно решать"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]