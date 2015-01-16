Приморцы попали в сети крупной финансовой пирамиды

ЦБ выявил одну из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы — «Кэшбери». Компания не ведет реальной экономической деятельности и активно себя рекламирует. Обещание доходности до 600% привлекло десятки тысяч человек, в том числе и приморцы, сообщает "Вести: Приморье" со сылкой на пресс-службу Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — отмечает Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России . По экспертным оценкам, которые приводит глава департамента ЦБ, «Кэшбери» удалось привлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек. Причем в последнее время компания рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан, подчеркнул Лях.

Банк России передает информацию правоохранителям о нарушениях, как только удается установить или подтвердить факты, которые свидетельствуют о наличии в деятельности организации признаков финансовой пирамиды.

Комментарий дает Валерий Лях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]