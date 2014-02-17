Перепутав машину своей супруги, детский хирург попал в жуткий переплет

Житель Находки получил тяжелые телесные повреждения в результате нелепого по своей причине происшествия возле одного из магазинов города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По версии следствия, преступление совершено в сентябре 2017г. около магазина, расположенного по ул. Находкинский проспект в г. Находка. Оказавшись в вечернее время возле магазина, потерпевший какое-то время стучал по припаркованной машине, будучи уверенным, что это автомобиль его супруги. Охранник магазина, расценив действия мужчины, как противоправные, вызвал частное охранное агентство.

В процессе выяснения причин такого поведения потерпевшего, вместе с представителями ЧОП на месте оказался фигурант по настоящему делу (не являвшийся сотрудником охранного предприятия), у которого с потерпевшим возникла словесная ссора.

В ходе конфликта злоумышленник нанес удар палкой по голове своего оппонента, а затем ударил его ногой и рукой. После этого мужчина упал и потерял сознание.

Согласно выводам эксперта, потерпевшему (которым оказался детский хирург) причинены телесные повреждения в виде: закрытой черепно-мозговой травмы, закрытого перелома височной и затылочной костей справа, ушиба головного мозга тяжелой степени, отека головного мозга, которые в комплексе взаимно отягощают друг друга и расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Прокурором г. Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на Д., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]