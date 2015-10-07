В один из зоопарков Владивостока поступил африканский лев по кличке Гефест. Как оказалось, у зверя непростая судьба — сначала дикий зверь жил в обычной квартире, потом в контактном зоопарке,и едва не погиб. Виктория Шандыбина продолжит тему.

Африканскому льву Гефесту почти год. Он уже весит 90 килограммов. Шикарная грива отрастет у молодого самца через пару лет, а к пяти годам хищник сможет создать свой прайд. Сейчас же он вливается в новую семью в самом большом зоопарке Владивостока. Подружился с тигрицей Алексой и львицей Астрой.

Виктор Агафонов, ветеринар: «У него хорошие условия содержания, он живет со своими сородичами. Он постоянно гуляет на улице, получает необходимую ветеринарную помощь».

Но у животного оказалась непростая судьба. Видео со львенком на поводке во Владивостоке шокировало общественность. Женщина прогуливается с диким зверем по улицам города. Любой желающий мог за деньги сфотографироваться с животным — соответствующие объявления были опубликованы в соцсетях. А еще позже уже подросший лев попал в экспозицию контактного зоопарка.

Кто же был хозяином зверя и передавал его из рук в руки — выяснить оказалось непросто. Еще несколько месяцев назад владелицей животного представлялась некая Светлана. Выйти на контакт с ней нам не удалось. Позже выяснилось, что африканского льва во Владивосток привез Андрей Волокитин. По его словам, именно он передал Гефеста в зоопарк.

Андрей Волокитин, бывший владелец животного: «Человек, у которого я купил этого Гефеста, он взял его, а потом когда ему уже было два месяца, он стал не справляться с ним. Не следить за ним, начал мебель грызть. Перестал его воспитывать и все. Они в итоге написали: если мы его не продадим, мы его либо усыпим, либо застрелим».

Подобных историй, как у этого львенка, в России немало. Специалисты неустанно твердят о том, что, покупая дикое животное для себя, домой, люди не задумываются о будущем этого зверя.

Александр Велич, представитель природоохранного фонда «Феникс»: «Любой хищник — это потенциальная угроза. Даже если он воспитывается в домашних условиях. Знаменитый пример, когда в Баку семья достаточно обеспеченная, врача, медика, сначала держала тигра, потом держала льва. В семье произошла очень большая трагедия, когда были подраны хозяева этой семьи».

Сейчас Гефест находится в зоопарке Владивостока, в безопасности. Подросший лев обрел постоянный дом и друзей - сородичей.

- Лев очень спокойный, ласковый. Но минус его в том, что он не содержался со своими сородичами. Он не знает их повадок, правил поведения в прайде.

Но Гефест быстро учится. Всего неделя в зоопарке, и он почти освоился. Главное, под чутким взором специалистов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]