Во Владивостоке провели Форум волонтеров Приморского края. Он собрал более 200 инициативных людей из разных муниципальных образований. Студенты, школьники и серебряные волонтеры подвели предварительные итоги Года добровольца и презентовали свои авторские проекты.

Три насыщенных дня для общения, обмена опытом, получения ценных знаний для отзывчивых и неравнодушных приморцев. Оздоровительный лагерь «Ритм» стал местом притяжения добровольцев всех возрастов. Форум волонтеров собрал целую армию участников из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, других муниципалитетов края.

Елена Томчук, директор департамента по делам молодежи Приморского края: «В Приморье добровольческое движение очень развито, это признано в России. Всего - 10 тысяч добровольцев, которых администрация Приморского края всегда поддерживала...»

Нынешний Год добровольца в России привёл новых инициативных людей в волонтёрское движение. Его пополнили серебряные добровольцы края, активные и нестареющие душой. Их призвание - отдавать свои силы и время тем, кто в этом нуждается. А такая возможность у многих появились лишь в почтенном возрасте. Ирина Блохина - одна из тех, кто работает над сайтом «Пенсионер25.рф», где помогают одиноким людям находить общение и занятие по душе.

Ирина Блохина, серебряный волонтер Приморья: «Хочется дать нашим пенсионерам полезную информацию. Чтобы человек, открыв с утра компьютер, узнал, куда сегодня можно пойти, с какими людьми можно встретиться».

Здесь, в разгар золотой осени, приятно проводить время в кругу соратников. Волонтеры первым делом включаются в экспресс-игру на знакомство, где 200 человек враз становятся одной дружной семьей. Затем участвуют в мастер-классах по ораторскому искусству, организации мероприятий, инклюзивному волонтерству. А на конкурсе социальных проектов каждый презентует авторскую идею. Кто-то намерен устраивать для молодежи уличные танцы, а кто-то на малой родине решил развивать экотуризм.

Данил Мерзликин, волонтер, автор проекта «Уличные танцы»: «Сам я не танцую, но этот проект меня зацепил тем, что я всегда хотел научиться танцевать, но никак не решался...»

Дарина Кучерук, волонтер, автор проекта «Экотуризм в Дальнегорске»: «Наш проект о достопримечательностях в Дальнегорске. Многие люди живут в Дальнегорке и не знают его историю...»

Важно, что воплотить в жизнь собственные идеи теперь по плечу приморским волонтерам. Авторы лучших социально-значимых проектов получат гранты из краевого бюджета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]